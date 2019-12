Roberto Merhi: "He sido consistente, sí, ¡consistentemente lento!"

Roberto Merhi ha vuelto a terminar un Gran Premio con su Manor, entrando en última posición. Aunque esto debería ser una buena noticia para la escudería, el piloto ha sido incapaz de ocultar su enfado al terminar la carrera. Según ha comentado a los medios de comunicación, asegura haber sufrido problemas con la estabilidad del monoplaza en el tren trasero, lo que a la larga ha derivado en grandes problemas de tracción. "No tracciono nada y me quedo sin neumáticos incluso cuando intento no forzar nada.” ha declarado a los medios, “de hecho, en las primeras vueltas no he forzado nada y en seguida me he quedado sin velocidad punta y sin tracción".

El castellonense ha entrado a más de medio minuto por detrás de su compañero Will Stevens, lo que para él no es ninguna buena noticia. Esto se debe a que Merhi ha sido incapaz de encadenar vuelta tras vuelta para conseguir un ritmo competitivo durante el transcurso de todo el Gran Premio. “La parte de atrás del coche está muy fuera de sí, en seguida me quedo sin ruedas, incluso cuando me quiero tirar un poco, es muy fácil hacer un error” ha destacado el piloto.

Entran por detrás de su compañero de equipo, el único contra el que realmente puede competir con el Manor, ha sido un varapalo para él. “No ha sido un resultado muy positivo porque no creo que sea donde deba estar, tenemos muchos problemas y hay que trabajar porque hay demasiadas diferencias con mi compañero que son un poco raras” declaraba.

Durante la carrera, cuando el piloto ha hecho el primer pit-stop, parecía haber encontrado la tecla para marcar un buen ritmo, pero sus aspiraciones se han desmoronado en seguida. "Nada más salir de la primera parada, las primera vueltas han ido bien porque tienes el neumático nuevo y puedes forzar un poco más, pero en seguida el neumático se ha consumido mucho incluso sin forzarlo. Es muy curiosa la forma en la que se está consumiendo", añadía Merhi.

Por último, el piloto ha pedido explicaciones a su equipo con respecto al comportamiento del coche durante este Gran Premio: "He sido consistente, sí, ¡consistentemente lento!"

Ya terminado la carrera, Merhi comienza a pensar en su próxima carrera, que será dentro de algunas semanas en las World Series con el equipo Pons para, posteriormente, prepararse de cara al GP de España. "Espero estar (en el GP de España). De momento la semana que viene tengo una carrera en las World Series y luego ya dedicarme 100% a Barcelona y prepararme para ello", ha concluido.