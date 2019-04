Marc Márquez: "Rossi es mi ídolo y mi referente, Valentino es mucho Valentino"

No salían nada bien las cosas para Marc Márquez en el Gran Premio de Argentina, y es que el piloto español bicampeón del mundo de la categoría reina se iba al suelo tras tocarse dos veces con el italiano Valentino Rossi. Marc tiene claro que es un incidente de carrera, al que no hay que dar mayor importancia.

"Desgraciadamente nos hemos tocado y me he caído"

Marc asume que la diferencia de estrategia con respecto a Valentino era interesante, pero la caída ha sido una pena. "Ha sido una lástima, estábamos haciendo una buena carrera. Ha sido interesante, porque teníamos una elección de neumáticos distinta a la de Valentino al sentir que no éramos tan competitivos con el compuesto más duro. La estrategia nos estaba saliendo bien, aunque han sido una lástima las dos últimas vueltas", comentó ante los medios.

Al ver que Rossi se acercaba por detrás, Márquez decidió guardar neumáticos para las últimas vueltas. "Cuando he visto que llegaba, he decidido guardar un poco de neumático. En los últimos giros he vuelto a rodar en 1:39 bajo, para comprobar que los neumáticos seguían bien, y sabía que nos la jugaríamos al final. Cuando me ha alcanzado, hemos luchado en varias curvas y desgraciadamente nos hemos tocado y me he caído", afirmó.

Para terminar, el piloto español no le da mayor importancia a lo que acontecido y ya sólo piensa en Jerez. "No he hablado con Valentino, nos veremos en Jerez, siempre hemos tenido una buena relación, siempre he dicho que es mi ídolo y mi referente, así que siempre se aprenden cosas de él. Ahora ya tenemos que pensar en Jerez y empezar a recuperar puntos", concluyó.