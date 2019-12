Johann Zarco: "Sabía que hasta la última curva todo era posible"

El líder de la categoría intermedia, Johann Zarco, ha culminado su fin de semana con una meritoria segunda posición después de verse obligado a remontar varias posiciones tras un comienzo algo complicado de carrera. El piloto del Ajo Motorsport ha llegado con opciones de pelear la segunda posición en la última vuelta y tras un toque de Álex Rins con Rabat, que ha dado con el primero por los suelos, Zarco ha metido la moto a Rabat para acabar en segunda posición.

El francés sigue liderando la clasificación general de la categoría intermedia con 73 puntos, 16 más que su perseguidor, Jonas Folger. Zarco ha mostrado su satisfacción ante los medios de comunicación tras hacerse con esta segunda posición en Jerez y, en este sentido, ha declarado que “ha sido una buena carrera, porque yo no he empezado muy bien y las primeras curvas han sido difíciles. Mi ritmo era bueno y he podido adelantar a los pilotos desde el principio y hasta el final. Me coloqué con el grupo de delante y quería pegarme a ellos, porque sabía que hasta la última curva todo era posible”.

El piloto del Ajo Motorsport ha sido el más listo de la clase aprovechándose del toque que han tenido en la última curva de la última vuelta Álex Rins y Tito Rabat. Un toque entre ambos pilotos españoles que ha permitido a Zarco adelantar a Rabat y acabar en segunda posición: “Rins ha cometido un error y he tenido una buena velocidad al salir de la curva, así que me hice con el segundo lugar y me siento muy bien. He acabado con 20 puntos que son muy buenos para el campeonato, mientras vamos a Le Mans como líderes" comentó Zarco.