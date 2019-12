Fernando Alonso: "Esperamos puntuar este fin de semana"

Uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de España de Fórmula 1 es, sin lugar a dudas, Fernando Alonso. El asturiano regresa a su país con la esperanza de lograr sus primeros puntos de la temporada al volante del McLaren MP4-30, que ha experimentado una importante mejora desde el inicio del Mundial y que ya en la última carrera se quedó muy cerca de terminar entre los diez primeros. Alonso ha sido uno de los pilotos que han estado presentes en la rueda de prensa de la FIA, donde ha comentado la evolución del monoplaza durante las últimas semanas y las expectativas de cara a las próximas carreras.

"En Bahréin dimos un gran salto, pasamos a la Q3 y casi puntuamos. Esperamos que con un pequeño paso ahora demos ese salto, no para pelear por podios o victorias, pero esperamos verlo, aunque los demás también han traído cosas. Este fin de semana es importante, pero como los demás, no es tan prioritario buscar el resultado sino que las cosas que vayamos trayendo entren bien y mejoren el coche. Si a la gente le decepcionó los primeros resultados, más nos ocurrió a nosotros, pero el campeonato es largo y las cosas pueden cambiar rápido. Empezar tan atrás y subir la montaña es un desafío excitante y del que estoy orgulloso", declaró el piloto asturiano.

Foto: GPupdate.

Alonso también se refirió a la posibilidad de competir por las victorias y el potencial del monoplaza de la escudería de Woking: "El coche tiene el potencial de estar al máximo nivel, de pelear con los grandes equipos. Tenemos que tener todo funcionando bien en la unidad de potencia, gente nueva que ha llegado cambiando la mentalidad de trabajo y el diseño. Es en lo que estamos ahora y esperemos que en el futuro merezca la pena haber sacrificado estos meses".

Cuestionado sobre su futuro en la Fórmula 1 y la posibilidad de cambiar de aires si está mucho tiempo sin pelear por la victoria, el piloto de McLaren se mostró prudente y reconoció vivir el momento: "Si pudiera firmar que en cuatro años voy a ganar esperaría, pero no está garantizado, éste es un deporte muy complejo. No hay garantía de ganar en uno, dos, tres o cuatro años. Nunca lo sabes, ni tienes un plan en la cabeza. Aquí ahora estoy en España y disfruto cada minuto con mis fans, cada carrera es un desafío y disfruto el proceso y el reto pelee o no por el campeonato. No es un problema esperar".

El regreso de Fernando Alonso a Catalunya será especial por doble motivo, pues además de que es la única carrera que se celebra en su país, el asturiano sufrió un accidente en pretemporada que le privó de disputar el Gran Premio de Australia: "No tengo preocupación de lo que pasó hace tres meses. Tardé en recuperarme, me quitó un mes de en medio, en el golpe tuve muy mala suerte, pero tengo confianza total en hacerlo bien y lograr un buen resultado. La gente del hospital fue de lo mejor que me he encontrado e intentaré cenar con ellos el domingo o lunes porque me trataron de maravilla".