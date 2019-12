Fernando Alonso: "Elegiría McLaren-Honda una y otra vez"

El Gran Premio de España 2015 dejó un sabor agridulce para Fernando Alonso. El español volvía a España, a casa, tras su accidente en los entrenamientos de pretemporada en ese mismo circuito, y volvía a sentir el cariño de la afición española. Además, el McLaren-Honda llegaba con mejoras que podían situar a los monoplazas de la escudería de Woking en la tan ansiada zona de puntos tras un comienzo de temporada decepcionante. Sin embargo, el asturiano se vio obligado a abandonar por problemas de frenos, lo que terminó el fin de semana con sabor amargo.

En una entrevista concedida al Diario AS durante el fin de semana en Catalunya, Fernando Alonso habla sobre su pasado, su presente y su futuro en la Fórmula 1: "Creo que sería tan injusto que estuviese triste o que no estuviese contento. Soy piloto de Fórmula 1, tengo dos campeonatos del mundo, soy el piloto con más puntos de la historia. Además, tengo la mejor familia del mundo, la mejor compañera a mi lado. Si estoy triste porque estoy en un período de transición para volver a ganar, no sé cómo estaría otra gente. Tener un trofeo más en la vitrina solo es cuestión de ego, nada más", declaró el asturiano sobre este difícil comienzo de temporada en McLaren.

El piloto español también comentó sus sensaciones tras la disputa del Gran Premio de España: "Sí, la verdad es que abandonar en casa no es plato de gusto, no por ti solamente, por el equipo, por la gente que viene a apoyar a este gran premio, tu familia, amigos que siempre coinciden en esta cita de casa, pero no pudo ser, no pudimos acabar la carrera. Tampoco fue un fin de semana en el que fuéramos rápidos o competitivos como queremos ser en un futuro próximo, así que pasen ahora todas las cosas raras y para cuando tengamos un coche competitivo es donde espero que salgan a pedir de boca las cosas. Fue una carrera difícil para todos nosotros y hemos mandado mensajes positivos todo este tiempo. Tenemos muy poco agarre, sobre todo en la parte trasera, era como conducir sobre hielo. Los pilotos de delante solo nos sacaban una décima y tampoco iban sobre raíles. Probablemente haya sido el GP de España más lento en mucho tiempo".

Pese a este complicado inicio de Mundial en McLaren-Honda, el asturiano no se arrepiente de haber fichado por el equipo de Woking: "Empecé hace muchos años con un kart réplica de un McLaren Honda. Cuando tenía siete u ocho años veía ganar a Senna y Prost con ese coche. Y de esos recuerdos seguramente me vino la idea, la inspiración, se me abrieron los ojos, sentí que yo quería ser piloto de F-1 y años después de un McLaren Honda de juguete acabaré con uno de verdad mi carrera pilotando un F-1. Y con equis campeonatos del mundo a las espaldas, creo que es la manera perfecta de cerrar una etapa en mi vida y antes que cualquier otro equipo elegiría McLaren Honda una y otra vez. Quiero ganar, sí, quiero ganar. Ese sería un sueño. Si no lo consiguiese ojalá haya valido la pena esta aventura y que este proyecto me dé mucha felicidad en los próximos años".

Por último, Fernando Alonso habló sobre su imagen pública y sobre el concepto que el público tiene de él: "Me preguntaría qué he hecho bien para tener la suerte de conseguir dos títulos de campeón del mundo de F-1 y tanto reconocimiento, y estar en un nivel muy alto en mi carrera. Creo que 2012 fue mi mejor año, 2014 creo que mi segunda mejor temporada, el pasado año con otro campeón del mundo al lado le tripliqué en puntos, este ya me estoy encontrando muy cómodo con el coche... Por tanto el nivel actual creo que es el más alto de mi carrera, algo de lo que estoy satisfecho. Y en febrero pasado fui nombrado el mejor piloto de la última década… Uff, es un gran reconocimiento. No sé si me compensaría tener un trofeo o dos más en la vitrina, algo material, algo físico, y llegar a un podio y que me piten. Eso no sería de mi agrado".

"Sigo necesitando la victoria, pero sé que no va a llegar de forma inmediata y lo tomo como una misión, la victoria como misión, como algo a largo plazo y que tenemos que trabajar todos de una manera unida para conseguirla y veo que compartimos esa ilusión y esa misión. No hay nadie que no crea en ello, que no esté preparado para ello, tenemos el potencial, los recursos, absolutamente todo en el equipo para poder conseguirlo. Creo en el talento del equipo y estamos todos a una, si estamos el decimocuarto o decimotercero, si dentro de cuatro carreras no conseguimos aún ningún punto, no es que sea normal, pero está dentro del plan por decirlo de alguna manera", declaró Fernando Alonso.