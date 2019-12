Thomas Luthi: "Hemos hecho un gran trabajo"

Thomas Luthi ha subido hoy por segunda vez en lo que llevamos de temporada al podio, la primera fue en el Gran Premio de Qatar con una tercera posición. Se trata de un piloto que está en el mundial desde 2002, desde entonces siempre que ha quedado entre los tres primeros en el Circuito de Le Mans, ha sido para hacerse con la victoria (2005 y 2006 en 125cc y 2012 y 2015 en Moto2).

En el pasado Gran Premio de España, el suizo se quedó a las puertas de subirse al podio, hecho que sin duda, le ha motivado para lograrlo en esta ocasión. Luthi está recogiendo los frutos de todo el esfuerzo y trabajo que está realizando esta temporada: "Lo sentí desde el principio del fin de semana: el primer momento crucial de la temporada para nosotros, fue durante las pruebas que llevamos a cabo en Aragón, la semana después del GP de España. Hemos hecho un gran trabajo e incluso después de haber hecho un cambio final después del warm up de la mañana, me sentía bien desde el principio".

El suizo ha dominado la carrera desde la cuarta vuelta, cuando ha adelantado al lider actual de la clasificación general, Johann Zarco: "He podido atacar desde el principio y cuando me he visto detrás de Zarco, he sentido que podía rodar un poco más rápido que él; he hecho un primer ataque, el francés ha contrarrestado, y en la siguiente vuelta lo he logrado. Entonces he controlado en todo momento la situación. La carrera se ha desarrollado a un ritmo muy alto, estábamos al límite en todos lados, pero a pesar de que mi moto se deslizaba mucho, no me he sentido en ningún momento inseguro".

Luthi se encuantra confiado y motivado para seguir al nivel al que viene rodando estos últimos días: "Mi objetivo en las próximas semanas, es seguir rodando a este nivel, que será crucial para participar en el Campeonato del Mundo. Para nuestro equipo, el hecho de demostrar en el quinto GP que podemos ganar con nuestra nueva moto - la Kalex alemana sustituye la Suter suiza de los últimos años- es muy importante".