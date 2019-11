Lewis Hamilton: "Busco un fin de semana perfecto en Mónaco"

El primer gran protagonista del Gran Premio de Mónaco 2015 ha sido Lewis Hamilton. El británico ha sido el piloto más solicitado por los medios de comunicación no sólo por llegar al Principado como líder del Mundial, sino también porque la escudería Mercedes ha hecho oficial la renovación de su contrato hasta 2018. El piloto inglés fue uno de los seis pilotos presentes en la rueda de prensa de la FIA, donde habló principalmente sobre esta prolongación de su contrato con la escudería de la estrella, aunque también se refirió a la siempre especial carrera por las calles monegascas.

"He estado con Mercedes desde hace mucho tiempo, y fue una parte importante para que yo llegara a la Fórmula 1, por lo que era natural querer continuar con ellos. Además, obviamente, me uní a este equipo y hemos tenido un éxito increíble. Estoy muy, muy contento con el grupo de personas que tengo dentro de este equipo. Fue una decisión muy fácil de tomar y también es muy bueno que el equipo quiera seguir trabajando conmigo. Le dije a Mercedes desde el primer momento que yo no tenía la intención de hablar con nadie y creo que ellos hicieron lo mismo. Nunca hubo ninguna duda en firmar con ellos, la verdad. Creo que el equipo quería seguir conmigo y, naturalmente, con el éxito que hemos tenido y la relación que tenemos, estaban seguros. Yo definitivamente me veo seguir más allá de 2018", declaró el británico en referencia a esa renovación de contrato.

"Voy con la mentalidad de tratar de ser aún mejor que el año pasado"

Lewis Hamilton hizo también referencia a la duración de las negociaciones, además de afirmar que tuvo en cuenta posibles cambios futuros en el reglamento: "Empezamos las conversaciones en febrero. Me tomé mi tiempo. Algunas semanas pensé sobre ello y otras no. Nunca sentí que había una carrera en particular. Cuando se firma un contrato siempre se piensa en el futuro, pensar en el largo plazo, y, por supuesto, como he dicho, cuando me uní a este equipo, sabía que el equipo iba a ejecutar los planes y cambios que estamos haciendo para llegar a donde estamos ahora. Yo, por supuesto, analicé dónde el equipo planea ir, hacia adelante, por eso fue una decisión muy fácil de tomar".

El piloto británico habló posteriormente sobre la carrera: "Es una gran carrera. Es muy divertido. Naturalmente, es especial para todos. Pero es Mónaco, yo vivo aquí, es uno de mis lugares favoritos en el mundo donde estar. La pista es increíble. Por lo general siempre suele ser uno de los fines de semana más asombrosos del año, tanto para los pilotos como para los aficionados. Personalmente, estoy centrado en las áreas que necesito mejorar, por lo que aquí tengo otra oportunidad de ganar, algo que sólo hice en 2008, incluso cuando el fin de semana no fue perfecto, así que estoy buscando eso: un fin de semana perfecto".

Por último, Lewis Hamilton comentó el incidente de Nico Rosberg en la clasificación del año pasado, que le permitió al alemán conseguir la ‘pole position’: "Este año tengo yo la posibilidad de elegir. Estoy seguro de que no se volverá a repetir el episodio del año pasado. Voy con la mentalidad de tratar de ser aún mejor que el año pasado y hacer una mejor vuelta. Me siento más preparado y más fuerte que nunca".