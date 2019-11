Nico Rosberg: "Tenía confianza, pero no pudimos"

Nico Rosberg ha vuelto a verse superado por su compañero Lewis Hamilton en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco. El piloto alemán ha cometido un error en su último intento de conseguir la ‘pole position’ y ha finalizado a tres décimas del británico, que volverá a comenzar una carrera desde la primera posición de la parrilla salida. La importancia de la ‘pole position’ en Mónaco es manifiesta, pues el circuito monegasco no da lugar a adelantamientos. Sin embargo, el piloto germano, que llegaba con la moral alta tras su victoria en el Gran Premio de España, volvió a verse superado por su máximo rival por el Mundial de pilotos.

"No es que no estuviera yendo a por ello, porque yo sabía que Lewis lo iba a hacer. Lo he intentado pero no he podido. Mi ritmo era el esperado, pero al final de la sesión perdí un poco", declaró el alemán, que se mostró un tanto decepcionado tras esa segunda posición. Rosberg cometió un error en la primera curva del circuito de Principado tras bloquear los neumáticos, una situación que pudo costarle la primera posición de la parrilla de salida.

Sin embargo, el piloto de Mercedes no creyó que ese fallo le costara la ‘pole position’: "No lo he visto como un problema, porque estaba muy cerca y esperaba mejorar. Teníamos subviraje e hicimos algunos cambios, tenía confianza, pero no pudimos". Nico Rosberg comenzará la carrera desde la segunda posición y deberá esperar a la salida o a algún problema de Lewis Hamilton si quiere vencer en el Gran Premio de Mónaco por tercer año consecutivo.