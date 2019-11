Carlos Sainz: "Nos hemos buscado ese puntito a base de estrategia y buen ritmo"

Se planteaba muy complicada la carrera para Carlos Sainz, ya que en el Gran Premio de Mónaco adelantar es una tare difícil, más incluso saliendo desde la calle de boxes, tal y como tenía que hacer el piloto español. Terminar décimo y conseguir sumar un punto es algo que le dejaba muy contento tras los problemas sufridos en la jornada de sábado.

"Me lo he pasado bien porque he hecho un par de adelantamientos buenos que te deja un buen sabor de boca"

Como no podría ser de otra manera, el piloto español terminaba muy contento con el papel realizado en la carrera. "Ha habido un momento de la carrera en el que llevaba a Rosberg detrás y con bandera azul pero no me cogía, así que me he empezado a motivar porque veía que llevaba un ritmo buenísimo. He logrado hacer durar unas gomas sesenta y pico vueltas y nada, muy contento porque era realmente difícil hacer eso hoy", comentó ante los medios.

Las vueltas pasaban y Sainz veía como las cosas iban poco a poco mejorando a pasos agigantados. "Me lo he pasado bien porque he hecho un par de adelantamientos buenos que te deja un buen sabor de boca. He empezado a guardar muchísima rueda, a mitad del stint he empezado a tirar un poco y luego ya he vuelto a conservar tras el safety car. Esto ha propiciado que gente haya ido parando, se hayan quitado del medio y gracias a nuestro buen ritmo pues hayamos llegado a los puntos", afirmó.

Para terminar, Carlos Sainz lamentaba que el safety car no hubiera salido en las primeras vueltas de carrera. "El safety car que nos tenía que beneficiar al principio no ha salido nunca, ha salido al final cuando todos habían cambiado de neumático. Ha sido una carrera sin factor suerte, nos hemos buscado nosotros ese puntito a base de estrategia y buen ritmo", concluyó.