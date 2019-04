Rueda de prensa del Gran Premio de Italia de MotoGP 2015

El Gran Premio de Italia está en marcha. Como cada jueves de GP, seis pilotos del Mundial son los encargados de abrir el telón con la rueda de prensa oficial. En Mugello, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone y Danilo Petrucci fdieron sus impresiones de cara al fin de semana.

Lorenzo: "Espero luchar por el título"

Jorge Lorenzo es el piloto con el mejor estado de forma. El balear aterriza en la Toscana con dos victorias seguidas tras los triunfos en España y Francia. "El comienzo de temporada no fue bueno, aunque tampoco un desastre porque pudimos conseguir puntos. Después de ganar en Jerez y Le Mans llegamos ahora a Mugello, donde siempre tienes que demostrar que eres competitivo. Nuestra moto también lo es, ya que ha mejorado mucho respecto al año pasado, por eso queremos aprovechar la oportunidad de ganar aquí", comentó.

El de Yamaha buscará la tercera consecutiva en un circuito que le gusta y que le ha visto ganar en cuatro ocasiones: "El trazado de Mugello se parece al Jarama, aunque es mucho mejor. Es mi circuito preferido. Respecto al año pasado las Ducati están siendo muy rápidas y las expectativas sobre la marca en Mugello son muy altas. Yo espero llegar a mi mejor nivel y luchar por el título esta temporada".

Márquez: "Intentaré ser rápido desde el principio"

A pesar de que Lorenzo es el piloto más rápido en los últimos GGPP, las miradas se centran en Márquez. El actual campeón solo ha ganado una carrera en cinco pruebas y Le Mans hizo una de las peores carreras que se le recuerdan en la categoría reina. Es cuarto en la general con 69 puntos y ya pierde 33 puntos respecto a Valentino Rossi.

Aunque no conoce el triunfo desde Austin, Márquez se muestra muy tranquilo y centrado en la carrera de Mugello: "La temporada no es fácil en este momento. Al menos ganamos en Austin y, a excepción de Le Mans, nunca hemos estado demasiado lejos. Intentaremos luchar por la victoria desde el primer entrenamiento del viernes. La Ducati está resultando la sorpresa de esta temporada. Es genial correr aquí, me encuentro a gusto corriendo entre los seguidores italianos, intentaré disfrutar al máximo y ser rápido desde el principio".

Rossi: "El ambiente de Mugello es increíble"

Por su parte, Valentino Rossi buscará seguir firmando un gran inicio de temporada. El italiano llega líder a su circuito favorito, donde ha ganado un total de siete veces. "Estoy muy feliz por llegar a Mugello en este momento de la temporada. Siempre es un gran fin de semana desde que empecé a correr en 1996. Misano está más cerca de mi casa, pero este es el verdadero GP de Italia. Me encanta el trazado y el ambiente es increíble", explicó.

Sin embargo, Rossi es consciente de que no le será fácil ganar en Mugello, aunque lo intentará después de no vencer en este trazado desde 2009. "Para mí, Mugello es un circuito del viejo estilo, como Assen o Barcelona. El trazado recorre la tierra, no es un circuito diseñado por ordenador. Este año parece que los favoritos están en una gran forma. Jorge y Marc están fuertes, y este año además todos esperan que Ducati haga un gran papel. Será interesante", dijo.

Dovizioso: "Las cosas no serán fáciles"

Los focos también se fijarán en las Ducati, después de un principio de temporada de excepcional. Andrea Dovizioso llega tercero en la general y espera dar guerra en el circuito de su país: "Las cosas no serán fáciles este fin de semana para las Ducati. Ha sido importante subir al podio de Le Mans después de los problemas que tuvimos en Jerez. El test en Mugello resultó muy útil. Nuestra velocidad era buena, pero no teníamos con quién compararnos, por lo que nunca sabes realmente lo rápido que has rodado".

Las primeras carreras de Iannone no están siendo igual de buenas que las de Dovizioso. El 29 disputó la carrera de Le Mans renqueante del hombro y antes de llegar a Mugello se confirmó que tenía una pequeña fractura en el húmero. Sin embargo espera dar guerra delante de la afición transalpina: "Le Mans fue una gran carrera para mí. No me encontraba al cien por cien, pero durante el fin de semana fuimos mejorando claramente. También estoy muy satisfecho por mi rendimiento en la lucha con Márquez, porque para mí es muy difícil. Sobre mi lesión, ahora me han descubierto una fractura y intentaré cuidarme al máximo durante el fin de semana".

Danilo Petrucci fue el encargado de completar la rueda de prensa. El italiano se lo tomó con humor y bromeó diciendo que no entendía qué hacía él en el acto y esto fue lo que dijo sobre sus opciones de subir al podio: "Creo que estoy cerca del podio, pero sólo porque tengo a estos pilotos sentados junto a mí".