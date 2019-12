Johann Zarco: "Me concentraré con el fin de luchar por la victoria"

Johann Zarco está mejor que nunca. Actual líder de Moto2, la sexta posición desde la que partía no le impidió luchar por la victoria hasta el final. Si bien Tito Rabat se cerró por banda, el francés no le dejó respirar hasta cruzar la línea de cuadros. Centrándose en mantener el liderato, vuelta a vuelta fue ganando posiciones hasta acabar segundo, resultado que le permite encabezar la clasificación general con una diferencia de 31 puntos: "Este es un resultado positivo, ya que después de este Gran Premio tengo 31 puntos de ventaja sobre mi rival más cercano, que es ahora Tito [Rabat]."

El de Ajo Motorsport se sentía fuerte, cómodamente con su ritmo. No tuvo reparos en asumir riesgos y protagonizar un nuevo triunfo, aunque este no llegara finalmente a producirse: "Durante la carrera me sentía fuerte y al final di todo, tomando algunos riesgos. Quería pasarle [a Rabat], pero él supo cerrar y, tal vez, habría sido mejor tratar de aprovechar el rebufo, que intenté ya demasiado tarde". No fue con la única piedra con la que tropezó, encontrando, al igual que le ha ocurrido a otros pilotos en el trazado italiano, problemas en el tren delantero: "Hubo algunos errores, la temperatura era muy alta y era difícil conseguir una sensación con la parte delantera, pero tuve un buen ritmo".

A pesar del buen ritmo, produciéndose su mejor crono en la última vuelta, tuvo que conformarse con firmar un segundo puesto en Mugello. Resultado que, no obstante, le sitúa aún líder en la clasificación general con 109 puntos. Siendo consciente de sus buenos números, obteniendo su quinto podio consecutivo, Johann Zarco no puede más que mostrarse satisfecho con el inicio de mundial conseguido: "Fue perfecto y conseguir 20 puntos tras un quinto podio consecutivo me permite disfrutar del inicio de esta temporada. En Barcelona me concentraré en estar aún más relajado, con el fin de luchar por la victoria de nuevo".