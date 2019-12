Resultado de la carrera de MotoGP del GP de Italia

La próxima cita del calendario mundialista será del 11 al 14 de junio, en el circuit de Catalunya, en el G.P. de casa. Gracias por seguirnos y elegirnos.

Tras la celebración del G.P. de Italia, Rossi sigue manteniendo el liderato de la general con 118 puntos. Solo 6 puntos, Lorenzo (112) ocupa la segunda y tercero es Dovizioso. Márquez es quinto, con 49 puntos.

23/23 Victoria para Lorenzo, seguido de Iannone y Rossi. Pedrosa, acaba en cuarta posición. Por detrás, Smith, P. Espargaró, Viñales, Pirro, Petrucci, Hernández, Redding, Baz, Bautistam Laverty, Di Meglio, Abraham y Melandri

23/23 Jorge Lorenzo encara la última vuelta saludando a los aficionados que hay en el circuito

22/23 Rossi ha conseguido dejar atrás a Pedrosa y está centrado en llegar hasta Iannone. ¡Poco más de una décima entre ambos!

19/23 Caída de Crutclow que se resiente. Acuden hasta su posición los médicos, aunque, posiblemente, sea solo el golpe.

18/23 Restan cinco vueltas para conocer el podio de Mugello: Lorenzo, Iannone, Rossi, Pedrosa, Crutchlow, Smith, Pol Espargaró, Viñales, Pirro, Petrucci, Hernández, Redding, Baz, Barberá, Bautista, Laverty, Di Meglio, Abraham y Melandri

17/23 Seguidamente, Rossi adelanta a Pedrosa. Es tercero ahora mismo

17/23 Caída de Márquez cuando perseguía a Iannone. Tras una salida perfecta y una remontada épica, sabor agridulce el que deja el catalán

17/23 Es en la recta principal donde el italiano consigue sobrepasar al español

16/23 Andrea Iannone intenta el adelantamiento sobre Márquez pero éste le cierra perfectamente.

15/23 Por lo que respecta al resto de españoles: Pol Espargaró es octavo, Viñales, noveno, Barberá, decimoquinto y Bautista, decimoséptimo

14/23 Dovizioso entra a box y se baja de su Ducati. Problemas técnicos para el italiano

13/23 Lorenzo, Iannone y Márquez ocuparían ahora mismo el podio. Pero Pedrosa y Rossi están acechando.

12/23 Rossi acaba de adelantar a Dovizioso, es quinto. La grada ha estallado en vítores para el '46'

11/23 Susto de Rossi, que ha salvado la caída. El italiano tiene la vista puesta en Dovizioso y Pedrosa, a tan solo 4 décimas.

10/23 Rossi ha superado a Crutchlow y ya es sexto. A tan solo 2.7 del grupo que está peleando por el podio.

9/23 Mientras, la pelea entre los hombres del segundo grupo -las dos Ducati y las dos Honda- está beneficiando a que Lorenzo siga abriendo hueco. El balear está a 3.1 de su principal perseguidor.

8/23 Pedrosa se une al grupo, está muy cerca del colín de Iannone

7/23 Actualizamos posiciones: Lorenzo sigue al frente, Dovi, Márquez, Iannone, Pedrosa, Crutchlow, Rossi, Smith, Pol Espargaró, Pirro, Viñales, Hernández, Petrucci, Redding, Baz, Barberá, Laverty, Bautista, Di Meglio, Melandri y Abraham

5/23 Por su parte, Valentino Rossi sigue luchando en la octava posición. El italiano no pudo adelantar en la salida y sigue en la misma posición

4/23 ¡Nicky Hayden al suelo! Ha perdido el control de su máquina en la curva 4

3/23 Dirección de carrera anuncia que Karel Abraham se ha saltado la salida, por lo que el piloto deberá pasar por pit lane a cumplir con su penalización

3/23 Marc Márquez está lanzado para lograr la victoria. Ha marcado vuelta rápida parando el crono en 1:47.654

3/23 Caída de Aleix Espargaró en la curva 1. Mala suerte para el de Suzuki que se debe retirar de la carrera. Por fortuna, sale por su propio pie y parece que no se resiente de esa mano que estaba recién operada

2/23 Márquez se coloca en posición de podio. Es tercero. El español ha subido 10 posiciones en tan solo una vuelta

1/23 Y magistral salida de Márquez. Ya rueda cuarto, por detras de las dos Ducati y de Lorenzo, que lidera ahora la prueba.

1/23 Dovizioso hace una salida perfecta y se pone en cabeza. Segundo Lorenzo y tercero Andrea Iannone

1/23 ¡Se apaga el semáforo en Mugello! La pelea por la victoria está servida

Vuelta de calentamiento en marcha. 48 grados en pista y viento de 11 kilómetros por hora. ¡En cuanto se coloquen de nuevo en parrilla, se comenzará con el protocolo de salida!

La mayoría de pilotos han escogido los neumáticos medios, a excepción de Smith, Márquez, Crutchlow y Hernández, que montan el duro.

Temperatura muy elevada ahora mismo en el circuito, por lo que habrá que estar atento al comportamiento de los neumáticos.

En tan solo 10 minutos arranca la carrera de MotoGP, desde el circuito de Mugello. El rugir de las motos de la cilindrada más grande ya se escucha en el circuito.

Frente a toda esta alegría, Marc Márquez borró su sonrisa de la cara. Así explicó el catalán lo sucedido en clasificcaión: "Hoy no podemos estar contentos, porque ha sido lapeor clasificación que hemos hecho desde que estamos en MotoGP. Empezando por la mañana, porque no hemos montado el neumático nuevo y eso nos ha conducido a la Q1, donde hemos tenido un problema que no nos ha permitido pasar a la Q2"

También Jorge Lorenzo, segundo, estaba contento con su resultado: "Hemos mejorado la moto y aunque no hemos mejorado medio segundo, sí que lo hemos hecho tres décimas", decía el balear. No obstante, también destacó que la velocidad en la recta sigue siendo deficiente.

Al acabar la sesión, el poleman no dudó en expresar su satisfacción por la posición conseguida. Andrea Iannone aseguró que no esperaba conseguir la primera posición pero que gracias al trabajo del equipo lo consiguieron. "Es muy importante para mí porque no podía entender si la moto mejoraba o no"

Por detrás: 11. Smith, 12.Hernández, 13. Márquez, 14. Petrucci, 15. Barberá, 16. Bardl, 17. Redding, 18. Baz, 19. Hayden, 20. Abraham, 21. Bautista, 22. Di Meglio, 23. Miller, 24. Laverty, 25. De Angelis, 26. Melandri.

Estas son las diez priemeras posiciones de parrilla para el G.P. de Italia 2015.

Posición Piloto Equipo Moto 1 Andrea Iannone Ducati Team Ducati 2 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 3 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 4 Cal Crutchlow CWM LCR Honda Honda 5 Aleix Espargaró Team Suzuki Ecstar Suzuki 6 Michele Pirro Ducati Team Ducati 7 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda 8 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 9 Maverick Viñales Team Suzuki Ecstar Suzuki 10 Pol Epargaró Monster Yamaha Tech 3 Yamaha

Por delante, las Ducati están demostrando la fuerza con la que vienen en este 2015. Andrea Iannone se impuso a Jorge Lorenzo y a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, y saldrá desde la pole.

En clasificación, las cosas no mejoraron para el vigente Campeón del mundo. Esperó hasta el final de la Q2 en su box y una brillante vuelta de Yonny Hernández dejó en el puesto decimotercero al de Cervera, que no dudó en mostrar su enfado por no pasar a la siguiente tanda.

También fue una sorpresa que, en los FP3, Marc Márquez no consiguiera estar entre los diez primeros pilotos, por lo que tuvo que pasar por la Q1. Esta es la segunda vez que el catalán debe someterse a esta primera eliminatoria de clasificación. En cambio, la caída del '93’ supuso una ventaja para Maverick Viñales, que logró pasar el corte y estar directamente en la Q2.

Menos fortuna corrieron Valentino Rossi, que solo pudo ser noveno, y Dani Pedrosa, que acabó la jornada en la decimo cuarta posición. Cabe destacar que el español se incorporó en Le Mans a la competición, después de haber sido operado del síndrome compartimental, y se cayó durante la carrera del G.P. de Francia, por lo que en Italia busca una actuación mejor.

Centrándonos ya en 2015, en la primera jornada de entrenamientos libres en el circuito de Mugello, el hombre de referencia fue Andrea Dovizioso. Con los neumáticos de carrera, y no con los extrablandos, paró el crono en 1:47.479, a tan solo tres décimas de batir el récord del circuito. A tan solo 164 milésimas se quedó Marc Márquez y a 373 Jorge Lorenzo. También sorprendió la séptima posición de Aleix Espargaró (0.658), recién operado del dedo pulgar.

Precisamente, Il dottore es el piloto que más veces ha subido a lo más alto del cajón en Mugello. Hasta nueve victorias, siete de ellas consecutivas, suma en su palmarés el de Tavullia (1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).

En la carrera de 2014, Marc Márquez logró su sexta victoria consecutiva. Pero esta vez tuvo que luchar la posición con otro español, con Jorge Lorenzo, quien se conformó con subir a la segunda plaza del cajón. El podio en Italia lo completó el piloto local Valentino Rossi.

Este trazado tiene una longitud de 5.2 kilómetros y tan solo 14 metros de ancho. En este espacio se ubica la recta principal de 1141 metros combinadas con 15 curvas, 6 a izquierdas y 9 a derechas. Las distintas velocidades que se alcanzan en cada uno de los virajes y en los desniveles que tiene la pista, hace que sea un circuito muy exigente para los participantes.

Situado en la campiña de la Toscana, el circuito de Mugello acogió el primer Gran Premio en 1976 pero después se dejó de celebrar carreras aquí para mejorar su seguridad. En 1991 volvió al calendario y desde entonces se ha incluido esta cita en el calendario mundialista.

¡Buenos días! Bienvenidos a la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia 2015 y en directo. Arranca la sexta carrera del año en el trazado de Mugello. ¡Empezamos!