Lewis Hamilton: "No miro hacia atrás"

Hoy, 4 de junio del 2015, se ha celebrado la rueda de prensa pertinente al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 2015. Mientras los bólidos esperan su turno mañana por las calles del circuito canadiense Gilles Villenueve, el campeón del mundo Lewis Hamilton ha aprovechado esta comparecencia delante de los micrófonos de todo el mundo, para dar su visión sobre cómo cree que se desarrollará esta ronda en Montreal.

La primera pregunta ha sido sobre el coche de seguridad, un habitual en las carreras en el trazado del país canadiense: “Creo que sólo hay que mantener la calma y seguir los procedimientos que uno mismo conoce y también los comentarios que el equipo le da”.

En relación a ello, al piloto británico le han preguntado por el incidente de Mónaco en el que una maniobra en falso de su equipo lo dejó sin victoria brindándosela a Nico Rosberg: “Es una buena pista. Como has dicho, gané mi primera carrera aquí, por lo general, siempre he sido relativamente rápido aquí. Queremos tener un mejor fin de semana que tuvimos el año pasado aquí. Así que ese es el objetivo.”

Y es que el Gran Premio de Mónaco dejó la estampa de un Lewis Hamilton tocado en el podio viendo como era el Mercedes del alemán el que cruzó en primera posición: “En primer lugar, yo no miro hacia atrás. Estoy mirando hacia adelante, por lo que la verdad es que realmente no he pensado en la última carrera durante mucho tiempo y he estado realmente pensando en la próxima carrera, poniendo mi mente a otras cosas, tratando de volver fuerte este fin de semana. Así, es irrelevante lo que sucedió en el pasado. No hay nada que puedas hacer al respecto.”

Lewis Hamilton subió por primera vez en Fórmula Uno al primer cajón del podio en 2007 en este trazado. El circuito Gilles Villenueve, no obstante, le ha visto subir en dos ocasiones más. Tres veces ha ganado el expiloto de Mclaren-Honda en el Gran Premio de Canadá. Hamilton pese a esto, quiere la victoria y seguir mejorando con Mercedes: “Siempre estás tratando de ser más rápido. Siempre hay áreas en las que se puede mejorar. Por ejemplo, la clasificación del año pasado no fue lo suficientemente fuerte aquí. El año pasado no fue del todo bien la carrera así que hay cosas que hemos aprendido de ese fin de semana por lo que debemos ser más fuertes aquí. Pero en general he sido fuerte aquí en los últimos años, pero puedo ser más rápido. Así que ese es el plan de este fin de semana.”

Para concluir, de entre otras cuestiones también se le ha preguntado por el uso de Tokens por parte de Ferrari al inglés: “No sé lo que Ferrari ha hecho así que tengo que deducir que ellos han mejorado. Nosotros venimos con la fiabilidad mejorada. Todavía tenemos un motor fantástico así que me siento muy confiado para el fin de semana pero, naturalmente, Ferrari ha sido rápido en las carreras anteriores por lo que deben ser rápidos en este también. “