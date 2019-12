Sebastian Vettel: "No hemos rodado mucho, pero todo salió de acuerdo con lo planeado"

Sebastian Vettel llega a Canadá con el claro objetivo de seguir siendo el tercer piloto con más puntos solamente por detrás de los Mercedes y, si se da la ocasión, sorprender terminando por delante como ya ha hiciera en el Gran Premio de Malasia. Los primeros entrenos de viernes colocan a Ferrari justo por detrás de Mercedes, en un circuito rápido en el que la alta velocidad punta del motor Ferrari podría dar problemas a los chicos de Brackley.

El tetracampeón del mundo se mostró satisfecho con su jornada de viernes a pesar de que la lluvia no permitió rodar tanto como se hubiera deseado: "La lluvia me ha recordado a la carrera de hace cuatro años, cuando tuvimos muchísima lluvia durante mucho tiempo. Fue un poco como hoy. Es una pena que no hayamos podido sacar nada más, pero hemos hecho lo máximo para preparar el sábado y el domingo en muy poco tiempo, creo que solo hemos tenido media hora. No hemos rodado mucho esta mañana, pero todo salió de acuerdo con lo planeado. Esta mañana, echamos un vistazo con un poco más de combustible, intentando hacernos una idea para la carrera: no sabíamos cuándo llegaría la lluvia durante la tarde, quizá esta es la razón por la que no rodamos tanto como los demás".

"En cuanto a mi ritmo de carrera, todavía no he visto mucho de los demás, pero las sensaciones fueron correctas. Ahora tenemos que ver dónde estamos. Creo que aún podemos mejorar. No estoy contento del todo con las tandas que realicé, pero creo que nadie lo está con el poco tiempo que hemos tenido hoy", comentó Sebastian a los medios.