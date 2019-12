Tito Rabat: "Tenía un buen ritmo y estaba cómodo delante"

Tito Rabat no ha podido conseguir la victoria en el Gran Premio de Catalunya, celebrado en Montmeló. El español ha cometido un error en los últimos compases de carrera que tanto Johann Zarco como Álex Rins han aprovechado para arrebatar a Tito Rabat la primera y segunda posición, respectivamente. Rabat se encuentra ahora a 40 puntos de Zarco, líder del Mundial, en la clasificación general.

"No quedaba suficiente vuelta para contraatacar, así que me he tenido que conformar con el tercer puesto"

Rabat ha liderado la mayor parte de la carrera, pero un error en la última vuelta lo ha relegado hasta la tercera posición. El piloto español ha hecho una buena salida, e inmediatamente ha comenzado a intentar abrir hueco entre él y el grupo perseguidor. "He salido bien y he tirado todo lo fuerte que he podido durante toda la carrera, porque sabía que el grupo perseguidor estaba muy cerca", comenta Tito Rabat.

El piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS se ha sentido cómodo delante durante toda la carrera, y además tenía un buen ritmo, pero una "colada" en la última vuelta ha permitido a Zarco y Rins adelantarle, cuando ya no había posibilidad alguna de reacción. "Tenía un buen ritmo y estaba cómodo delante, pero me he ido largo en la última vuelta permitiendo tanto a Zarco como a Rins adelantarme", comenta Rabat. "No quedaba suficiente vuelta para contraatacar, así que me he tenido que conformar con el tercer puesto", afirma.

Rabat, que con este suma cuatro podios consecutivos esta temporada, se muestra satisfecho con el trabajo que han realizado tanto él como su equipo durante todo el fin de semana. "En general estoy bastante contento con el trabajo que hemos hecho este fin de semana y ahora estoy deseando llegar a Assen", concluye.