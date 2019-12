Efrén Vázquez: "El tercer puesto es un gran resultado para mí"

Efrén Vázquez ha vuelto a protagonizar una muy buena actuación tras llevar dos carreras sin puntuar y con la presión de correr en casa. Ha sabido ser constante durante la prueba y ha vuelto a sumar un nuevo podio, importante para él y su equipo.

La carrera se ha desarrollado en grupo, en la que no ha sido posible hacer una escapatoria para ningún piloto de las posiciones de cabeza, y no ha sido por no intentarlo. En cuanto a Efrén, ha hecho una carrera muy regular, durante la cual se ha mantenido constantemente peleando por las posiciones de cabeza.

El único error significativo que ha cometido ha sido en la curva uno, en la última vuelta mientras marchaba en primera posición: "Lo primero de todo es que el tercer puesto es un gran resultado para mí, es muy importante para volver a coger confianza tras dos carreras difíciles en Le Mans y Mugello. Puede ser que hayamos tenido la posibilidad de ganar esta carrera, pero al final no me he centrado en eso, simplemente he intentado mantener mi rendimiento al mismo nivel durante la carrera. Lo he dado todo para terminar entre las cinco primeras posiciones, el cual hubiera sido también un buen resultado para nosotros", comentaba el piloto español.

"Sin embargo, durante la última vuelta he cometido un error entrando a la curva uno en primera posición, pero al final hemos conseguido 16 puntos importantes para el campeonato y un podio más. Creo que nos hemos recuperado bien y tenemos que continuar con esta dinámica las próximas carreras. Estoy contento. Gracias a todo mi equipo", añadió Efrén.

Para terminar, el piloto del Leopard Racing ha comentado lo que espera para las próximas citas del campeonato del mundo: "creo que las próximas carreras en Assen y Sachsenring serán difíciles, en cuanto a las condiciones meteorológicas normalmente es fácil que llueva tanto en Holanda como en Alemania, pero al final lo que quiero es mantener el nivel e intentar hacer el mejor resultado posible en estas dos próximas carreras."

Efrén Vázquez es cuarto en el mundial, con 76 puntos, a una distancia de 73 puntos con su compañero de equipo y líder en la clasificación, Danny Kent.