Felipe Massa: "Hemos podido alcanzar a Vettel gracias a su problema en la parada"

El piloto brasileño de Williams Martini Racing ha conseguido su primer podio de la temporada, después de una carrera relativamente tranquila para él hasta las últimas vueltas. Un error en la parada de Vettel le dio la tercera plaza, pero en las últimas 5 o 6 vueltas de la carrera, el alemán le apretó y se colocó en zona de DRS, a pesar de eso, el motor Mercedes del Williams se impuso al Ferrari en las rectas y acabó en tercera posición.

Felipe Massa calificó de "carrera fantástica" para él, además admitió que de no ser por el problema de Vettel no habría subido al podio: “Desde el problema de Vettel, he entendido que al final de la carrera seguramente se acercaría por detrás, porque estaba haciendo tiempos mejores que yo, pero me he mantenido, no he cometido ningún error y he usado la experiencia que tengo”.

Fue difícil defenderse de Vettel según el piloto de Williams: "Ellos usan mejor los neumáticos, era más rápido que yo, pero me las arreglé para tener mejor trazada y poder mantener la tercera posición".

Las evoluciones, una incógnita en Williams: "No sé cuando vamos a tener de evoluciones. Sabemos que estrenamos piezas nuevas, pero no sé si antes o después de agosto, porque sabemos que el año que viene es importante", dijo el brasileño.

Por último, Felipe Massa admite que ya tienen que pensar en el próximo año, pero sin descuidar el actual: "Sabemos que en algún momento Mercedes parará para pensar en el año que viene, que Ferrari parará si no puede acercarse a Mercedes, y nosotros sabemos que tenemos que mantener una buena distancia con Red Bull".