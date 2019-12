Tom Sykes: "Me faltaba agarre"

Tom Sykes tuvo un sabor agridulce durante el fin de semana en Misano. El pilot británico, a pesar de tener que pasar por el purgatorio de la Superpole 1, consiguió hacerse con su tercera pole del año. La buena sintonía del sábado por la tarde se trasladó al domingo por la mañana y en la primera carrera no encontró rival. Muy diferente fue la segunda. Sykes no tuvo el mismo ritmo matinal y solo fue capaz de terminar en quinto lugar.

A pesar de conseguir una nueva pole -para colcoarse como el segundo de todos los tiempos en este apartada- y sumar una nueva victoria a su triunfo, el campeón de motos derivadas de serie en 2013 no acabó del todo satisfecho: "Mucha gente soñaría con un fin de semana con la pole position, una victoria y un quinto lugar pero nosotros no podemos hacerlo después de la segunda carrera".

Esa segunda carrera en Misano no cumplió con las expectativas del piloto de Kawasaki. Se esperaba que volviera a salir como un rayo en cuanto se apagara el semáforo, pero desde el inicio se vio que no podría ni luchar por el podio. Sykes terminó quinto, con Biaggi pegado a su estela. "No he salido bien y desde el principio me faltaba algo de agarre y era muy complicado recuperar. Cuando he empezado a luchar con los otros pilotos, no podía ser fuerte donde quería serlo aunque lo he intentado todo", explicó.

Después de la victoria y el posterior quinto lugar, el británico se va de Misano con una doble lectura: "Sabíamos que las dos carreras serían difíciles, pero tuvimos una gran primera manga que no pudimos repetir en la segunda. Hemos hecho cosas positivas y negativas este finde y ahora nos vamos a Estados Unidos".

El mítico circuito de Laguna Seca, con la curva del Sacacorchos como máximo exponente, será la próxima parada del mundial. Tom Sykes necesita sumar dobletes para recortar la distancia con su compañero de equipo, puesto que a falta de solo diez carreras para el final pierde, nada más y nada menos, 133 puntos.