Entrevista. Kenny Noyes: "Nuestro objetivo revalidar el título"

Kenny Noyes comienza esta temporada 2015 con ganas, siendo el último campeón de España del FIM CEV ya que pasa de ser campeonato de España a ser Campeonato de Europa en Superbike. Este año 2015 intetará conseguir de nuevo el título, continuando con la misma moto y equipo, la Kawasaki ZX-10R y el PL Racing Kawasaki. Entrena duro en su escuela de dirt track el Noyes Camp para poder conseguir sus objetivos y además tiene un equipo de dirt track.

Temporada 2015

Pregunta: Esta temporada 2015 continúa con la Kawasaki ZX-10R y el PL Racing Kawasaki. ¿Cómo afrontáis la nueva temporada?



Respuesta: La afrontamos con ganas, optimismo y con la seguridad de que trabajando, como hicimos el año pasado, conseguirmos grandes resultados.



P: ¿Qué objetivos se marca en este 2015?



R: Nuestro objetivo de revalidar el título, consiguiendo así el primer Campeonato de Europa de la nueva era.

Cambio de reglamento

P: Este año 2015 el FIM CEV ha dado un paso hacia adelante dejando de ser “Campeonato de España” para pasar a ser “Campeonato del Mundo Junior” en Moto3 y “Campeonato de Europa” en Moto2 y Superbike. ¿ Le parece acertado este paso?

R: El paso me parece acertado y creo deberíamos salir a más países. Ese es el objetivo de Dorna, para hacer que el FIM CEV sea el salto para llegar al Mundial. Ya es así en Moto2 y Moto3 y falta que en SBK también lo sea.



P: ¿Qué piensa de la nueva reglamentación donde tendréis neumático único Michelin?



R: Está muy bien de cara a la competitividad, pero es muy complicado para los equipos, ya que cuando había diferentes marcas de neumáticos entraban como sponsors ayudando al presupuesto. Este año es complicado. Es un reglamento que es bueno para equipos no tan punteros. En cuanto al espectáculo no se notará, aunque puede que el tiempo por vuelta sea algo más lento, las carreras seguirán siendo igual de emocionantes.

Probador

P: Eres el probador de Michelin, ¿ cual es su labor?

R: Como probador el trabajo es muy diferente dependiendo el test. En ocasiones probamos evoluciones de MotoGP, lo último que sale de fábrica y otras veces el trabajo consiste en probar neumáticos más standard, destinados a rodadas y al público de la calle en general.

P: Se habló mucho sobre que había probado la Akira pero luego lo desmintió, ¿ en qué quedó la cosa?

"Compartíamos box con ellos y aparecimos inscritos como Akira" R: Estabamos haciendo unos test de Michelin, probando los nuevos neumáticos del FIM CEV. Compartíamos box con ellos y aparecimos inscritos como Akira, de ahí la confusión. En 2014, después del GP de Brno, si tuve la oportunidad de probar la moto de Barberá, pero en Jerez no la probé.

P: ¿Teneis pensado hacer wildcard en la cita del WSBK de Jerez?

R: No, en principio no contemplamos esa opción. El reglamento es muy diferente y habría que preparar una moto para una sola carrera, ya que nuestra moto es muy diferente de las del Mundial.

Entrenamiento y Noyes Camp

P: ¿En que centra su entrenamiento?

R: La suerte que tengo es que con el Noyes Camp, los cursillos de dirtrack y velocidad que hago para pilotos, me sirve de entrenamiento también. Entreno entre semana y también el fin de semana, pasando mucho tiempo en moto, que es el mejor entrenamiento posible. Complemento con bici y gimnasio, pero creo que cuanto más tiempo pases en moto, mejor para las carreras.

P: Utiliza el dirt track como medio de entrenamiento. ¿Que le aporta para la velocidad?

R: El dirt track es una gran especialidad de entrenamiento para velocidad, porque estás siempre pasando el grip óptimo, da mucha sensibilidad y te ayuda a controlar el gas a la salida de la curva, derrapando. Cuando vuelves a velocidad tienes más tacto. A parte es más económico y relativamente seguro.

P: También has montado la escuela Noyes Camp. ¿Que le hizo montarla?

R: Hacía tiempo que quería hacer una escuela así, que se pudiera hacer entrenamiento como en rancho de Roberts en su día, pero para todo el mundo. La idea estaba, pero faltaba el lugar. Cuando conocí MotorLand Aragón hablé con la gente de allí y todo cuadró.

P: El pasado año tuvo un equipo en la “Copa Rodi Michelin de Dirt Track”. ¿Este año va volver a tenerlo? Y en la “Copa de de España de Dirt Track”? Y participará en alguna prueba?

R: La única prueba que tengo contemplada como piloto es el Superprestigio en el Sant Jordi, fuera de nuestra temporada de carreras en el FIM CEV. El equipo continúa y todos los pilotos son los monitores del Noyes Camp: Adrián Garín, Alejandro Ros y Ferrán Sastre. En principio correrán en la Copa Rodi y, si finalmente, se hace la Copa de España, también iríamos.