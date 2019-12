Carlos Sainz: "Será difícil, pero mañana trataremos de mejorar nuestra octava posición"

Los pilotos de Toro Rosso han sido grandes protagonistas este fin de semana tras realizar grandes sesiones de entrenamientos libres. Carlos Sainz tuvo una destacada sesión calificatoria en la que volvió a entrar en la Q3 y en la que logró el octavo mejor crono.

El piloto español se muestra cauto, pues sabe que su coche rinde bien el sábado pero tiende a irse para atrás los domingos: "Mañana tengo que salir octavo, obviamente será difícil mantener esa posición en carrera porque sabemos que siempre nos vamos un poquito para atrás pero si no es octavo hay que ir mirando un poco hacia delante, no puedes ir a una carrera mirando hacia atrás así que habrá que salir hacia delante".

En cuanto a los límites de la pista que muchos pilotos incumplen en la curva 9 de Silverstone, el español comentó a los medios de comunicación lo siguiente: "Yo hasta la segunda vuelta de la Q3 no me la he jugado porque si me quitan un tiempo te pone ese extra de nervios y de presión de ahora lo tengo que hacer sí o sí entonces he preferido no ponerme nunca en esa posición, simplemente dejarme a lo mejor una décima o media décima en esa curva para sacar una décima en la Q3. Es una manera de afrontar una clasificación un poco diferente. A mí me gusta llegar al límite sólo al final, nunca sobrepasarlo, no me gusta hacer errores en la Q1 o en la Q2, si hay que hacerlos es en la Q3 cuando te estás jugando el todo por el todo. Hay que ir poquito a poquito encontrando el límite del coche aquí, luego en otra curva, luego a lo mejor haces otra cosa diferente en la otra y al final eso ayuda a llegar a la Q3 con un poquito más de confianza".

"En teoría yo a los Ferrari y a los Williams no debería ni verlos en carrera, desaparecerían en la distancia. Ojalá que en las primeras vueltas tengan un poco de batalla, un toque, que alguno se quede, para ganar esa posición extra que te da un puntito más pero yo, en teoría, no tengo el ritmo de los Williams y de los Ferrari a carrera normal. Por otro lado, están los Red Bull, que sabemos que en carrera van un pelín más rápidos que nosotros, sobre todo con mucha carga de gasolina. Los Red Bull en teoría deberían de estar por delante, esto es lo que me fastidia y lo que no para de decir la gente. Los Red Bull van un poquito mejor que nosotros y ya está", relató Sainz respecto a sus opciones para la carrera de mañana.