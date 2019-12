Rueda de prensa del GP de Alemania de MotoGP 2015

El Gran Premio de Alemania está en marcha. Como cada jueves de GP, seis pilotos del Mundial son los encargados de abrir el telón con la rueda de prensa oficial, aunque esta vez hubo una excepción y fueron cinco. Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró y Stefan Bradl dieron sus impresiones de cara al fin de semana.

Rossi: "Este trazado es distinto a todos"

Valentino Rossi, tras seis años sin ganar el campeonato, vuelve a ser el líder de la categoría reina. El italiano se ha reinventado como piloto y vuelve a competir al máximo nivel con pilotos de la talla de Márquez, Lorenzo, Pedrosa o las Ducati. El italiano llega a Alemania con diez puntos de ventaja sobre Lorenzo y buscará salir de Sachsenring con el liderato, pues desde 1998 quien ha salido del país teutón primero ha cabado ganando el cetro mundial.

El piloto de Yamaha se mostró muy satisfecho con todo el trabajo hecho hasta la fecha: "Estoy muy contento por estas ocho primeras carreras de la temporada, especialmente por los puntos. Este fin de semana también será muy importante, ya que después de esta carrera habremos superado el ecuador del campeonato. Este trazado es distinto a todos, es corto y revirado. Tienes que pilotar de forma distinta porque las curvas son muy largas. El pasado año no fue una buena carrera para mí por las condiciones de seco y mojado. El tiempo puede cambiar rápidamente aquí, así que habrá que estar preparado".

Lorenzo: "Es importante empezar con buen ritmo"

Jorge Lorenzo llega a un circuito maldito. Nunca, en ninguna categoría, ha conseguido subirse a lo más alto del podio. El español quiere acabar con la mala inercia y es el momento de dar un golpe encima de la mesa y demostrar que puede ganar su tercer título de la categoría reina. "En mis 12 años en los GGPP nunca he ganado en Sachsenring, al igual que en Austin y Argentina. Nunca es tarde para conseguirlo y es importante comenzar con un buen ritmo y una acertada puesta a punto. Ése es mi objetivo a partir del viernes. La situación en Assen fue difícil en la primera vuelta por salir desde tercera línea, pero conseguí ponerme tercero. Intenté seguir a los primeros pero no pude".

Márquez: "Hemos vuelto al podio y es lo que importa"

El juez de este campeonato puede ser Marc Márquez. El piloto ilerdense está a 74 puntos de Valentino Rossi y con diez carreras por delante parece complicado que pueda hacer una machada. Lo que sí puede lograr es ganar carrera y aparecer en la lucha entre Rossi y Lorenzo, acabando por decantar el título por el lado de uno de los dos pilotos de Yamaha.

Márquez llega con los ánimos renovados a Sachsenring después del podio de Assen, aunque se quedara a las puertas del triunfo tras el incidente con Rossi en la última curva: "Tengo bastante confianza ahora después de la carrera de Assen. Ahora hay que empezar con una buena puesta a punto. Para mí, estar en el podio en Assen después de dos caídas fue como una victoria. También recuperé las buenas sensaciones y quiero seguir así. Por una razón u otra se me nombra mucho esta temporada, pero hemos vuelto al podio y eso es lo que importa".

A. Espargaró: "El equipo no esperaba los resultados"

Aleix Espargaró es otro de los nombres propios de este inicio de temporada. El catalán es un claro aspirante los sábados a hacer la pole -lleva dos primeras líneas seguidas-, pero en carrera está pagando el exceso de ganas con alguna caída. Esos abandonos hacen que esté más retrasado de lo esperado en la general, pero hizo un balance positivo de lo que va de año. "Estoy satisfecho con nuestro rendimiento por tratarse de una moto nueva. Evidentemente, nos gustaría estar más cerca, pero también he tenido algunas caídas. Nos vamos acercando. Si miramos atrás al comienzo de la temporada, nuestro equipo quizá no esperaba nuestros resultados, así que estoy muy contento por todos", explicó.

Iannone: "La GP15 ha mejorado mucho"

Andrea Iannone, sin hacer mucho ruido, suma ya dos podios este año y está colocado tercero en la general, aunque muy distanciado de los dos pilotos de Yamaha. El de Ducati mostró sus incógnitas sobre cómo se iba a comportar la moto italiana en el ratonero circuito alemán: "Hemos hecho una buena primera parte de la temporada y ha sido posible porque la GP15 ha mejorado mucho. El año pasado me era muy difícil luchar por estar entre los cinco primeros en cada carrera. Ahora quiero conseguir un buen resultado antes de la vacaciones. Sachsenring es un circuito extraño, es la primera vez que rodaremos con la GP15. Veremos si es competitiva como para luchar por buenos resultados".

Cal Crutchlow: "Honda hizo un gran trabajo en Holanda"

También tuvo turno de palabra Cal Crutchlow. El piloto británico quiso destacar el trabajo hecho por Honda en Assen, puesto que puede tener una influencia positiva en lo que queda de curso. "Assen no fue mal, terminar sexto estuvo bien después de tres carreras malas. Honda hizo un gran trabajo en Holanda. El resultado no fue para tirar cohetes, pero por lo menos las cosas nos fueron mejor. Tengo ganas de pilotar la Honda aquí. Veremos si podemos empezar a trabajar bien desde mañana temprano", comentó.

Stefan Bradl: "No tiene sentido intentar salir a pista"

Por último, Stefan Bradl también estuvo invitado a la rueda de prensa, aunque no disputará su Gran Premio local por una lesión en la mano derecha. El piloto explicó que el dolor le impide disputar la carrera de Sachsenring: "No tiene sentido intentar salir a pista, ya que por el dolor no puedo ni conducir un scooter. Me operaron el pasado lunes y los médicos me han desaconsejado intentarlo. Es una lástima porque cada día me he ido encontrando mejor sobre la moto. Intentaré estar al máximo, no ha ido mal pero podíamos haberlo hecho mejor".

Con la rueda de prensa oficial se acabaron todos los eventos previos del Gran Premio. El pit lane de Sachsenring se abrirá a partir de las nueve de la mañana y empezará de manera oficial el Gran Premio de Alemania.