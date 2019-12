Mark Webber culpa a Red Bull de sus problemas con Vettel

Poco queda de aquel equipo Red Bull dominador capaz de arrasar durante cuatro años circuito tras circuito en el Mundial de F1. Webber se retiró, Vettel abandonó el equipo para poner rumbo a Ferrari, dejando un legado inigualable en una escudería dirigida por las mismas personas pero cuyos éxitos han ido a pique en el último año y medio, desde la entrada de los motores V6.

Ha pasado más de un año desde que Webber abandonase la escudería y el campeonato, pero el australiano nunca ha querido esconder sus ganas de mostrar su propia opinión sobre los problemas que tuvo con su compañero de equipo en sus cinco años de convivencia. Y es que Webber culpa directamente al equipo de los problemas que existieron: "No supieron manejar la situación de tener a dos campeones en pista. Fueron totalmente ineficaces en la gestión de las carreras y de la propia situación".

Especialmente recordado es el incidente entre ambos en Sepang'2013, cuando Vettel desobedeció la famosa orden de equipo del 'Multi 21' para ganarle la carrera a Webber. Para el 'aussie', esa carrera fue el final de su relación: "Desde la carrera de Malasia en 2013 la relación entre nosotros ya no fue igual. Yo estaba muy furioso con él, después del podio Sebastian me dijo que teníamos que hablar, que sabía que había hecho mal, pero le ignoré y le dije que lo hablaríamos en la siguiente carrera", asegura el actual piloto de resistencia.

Pero no pudieron solucionar nada hablando. La relación era ya tensa y el ego de Vettel en Malasia impidió la reconciliación: "Un día hablamos y me dijo que me respetaba como piloto pero no como persona. Esto ya rompió la relación, casi no éramos capaces de mirarnos", comenta el australiano, que deja claro el favoritismo de Red Bull hacia el alemán: "Cuando él llegó yo apenas había ganado un par de carreras y él era su piloto franquicia, con lo que hicieron todo lo posible para tenerlo feliz".

La mánager de Webber, Ann Neal, también se unió a los comentarios de su piloto contra el equipo: "A ellos solo les interesaba que Vettel estuviera contento, y como Webber no aceptaba sus órdenes, se molestaban con él. Creo que Mark tenía facultades y talento para ser campeón del mundo", cree Neal, que es tajante en su discurso: "El problema empezó por la mala gestión del equipo en dejar hacer a Vettel lo que quisiera".

Pese a todos los problemas que tuvieron lugar, Webber admite que la relación actual con Vettel es cordial. Tuvieron un encuentro en Mónaco hace un mes y medio y pudieron conversar. "Tenemos un gran respeto el uno por el otro. Ahora está todo arreglado", admite el siempre caballeroso australiano. "Él tiene más trofeos que yo, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice, cambiaría algunas cosas, pues sí, pero estoy muy orgulloso de lo que he logrado", concluye Webber.