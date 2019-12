Johann Zarco: "El segundo puesto es un gran resultado"

Zarco ha dominado gran parte de la carrera que se ha disputado en el circuito alemán de Sachsenring. Un total de veintinueve vueltas al trazado germano, de las que la gran mayoría ha liderado el francés. Aún así, a pocas vueltas para el final, el belga Xavier Simeón se ponía por delante del piloto del Ajo Motorsport. A pesar de intentarlo en la última vuelta, Zarco ha tenido que ceder y conformarse con una segunda posición que de cara al mundial es muy positiva tras la caída de Tito Rabat.

Cuando parecía que Zarco empezaba a coger distancia respecto a Simeón, el belga ha despertado y se ha puesto por delante del líder del Mundial. Algo que ha sorprendido al propio Zarco. En este sentido, ha comentado que "en la última vuelta he rodado lo más cerca de Simeón como he podido para tratar de forzar un error, pero no ha podido ser. Yo iba con cierta comodidad y me sorprendió cuando, en las últimas vueltas, me pasó. Mi intención de pasarlo antes de acabar la carrera no ha podido ser. A pesar de esto, estoy feliz”.

El rival del francés en el Mundial es el español Tito Rabat que es el segundo de la general a 65 puntos del francés. Rabat ha sufrido una caída en la última vuelta al circuito cuando peleaba por la tercera posición. Esta caída priva al español de puntuar en Alemania y permite a Zarco aumentar su colchón en el mundial. “Es una pena que Tito [Rabat] se haya caído y espero que no esté herido, pero para mí el segundo lugar es un gran resultado. He cogido puntos importantes para el campeonato, tengo una buena ventaja y me voy al descanso satisfecho. Estoy centrado en ganar en Indianápolis. Gracias al equipo" concluyó Zarco.