Jorge Lorenzo: "Lo único positivo de toda la carrera ha sido la salida"

No fue ni mucho menos la mejor carrera de la temporada para Jorge Lorenzo, y es que el piloto español después de realizar una espectacular salida fue perdiendo fuelle para acabar cruzando la línea de meta en cuarta posición, la cual le aleja más de Valentino Rossi, acual líder del campeonato del mundo. Lorenzo ya solo piensa en irse de vacaciones para llegar al máximo nivel posible al Gran Premio de Indianápolis, donde intentará volver a la senda de la victoria.

"Hemos podido salvar un poco los muebles sin caernos y perdiendo sólo tres puntos"

Sin tapujos en la lengua, Lorenzo no ha escondido que lo mejor de toda la carrera ha sido la salida, donde consiguió para rápidamente de la tercera a la primera posición en la primera curva. "Al final lo único positivo de toda la carrera ha sido la salida, con un buen por fuera en la primera curva. Eso y también que Valentino no ha podido acabar delante de Dani, ya que me hubiera podido meter más puntos. Al final han sido tres pero hubiera podido ser muchos más, esa ha sido la suerte de hoy, porque la verdad es que nuestra carrera ha sido bastante discreta hoy", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Jorge Lorenzo tiene claro que en todo momento no se ha conseguido encontrar cómodo, a sabiendas de que tanto las Honda como Rossi han sido mejor que él a lo largo de todo el Gran Premio. "Valentino con la misma moto lo ha hecho mejor y me quedo con que hemos podido salvar un poco los muebles sin caernos y perdiendo sólo tres puntos. Desde el principio he visto que no podía hacer ese 21,5 o 21,6 que quería hacer de ritmo, he dado dos vueltas bastante buenas cuando tenía tracción en la rueda trasera, pero cuando la he empezado a perder con este neumático he tenido muchos problemas para tener la misma aceleración que al principio. Sólo hemos perdido tres puntos en un circuito difícil para mí y con unos neumáticos que no se adaptan bien a mi estilo. Así que la valoración por mi parte no es muy buena, pero si miramos hoy los puntos no ha sido mala del todo. Espero volver con más fuerza en Indianápolis y que nos vaya mejor", concluyó.