Marc Márquez: "Estoy feliz porque he sido primero todo el tiempo"

Después de tener que conformarse con la segunda posición en el Gran Premio de Holanda, el vigente campeón del mundo de la categoría reina no dio tregua a sus rivales en el Gran Premio de Alemania, y es que tras superar en las primeras vueltas a Jorge Lorenzo, Marc Márquez puso la directa y se fue en busca de la tercera victoria de la temporada, la cual le permite recortarle poco a poco a puntos al líder del Mundial, Valentino Rossi, al igual que le permite irse de vacaciones con un gran sabor de boca, pensando ya en la próxima carrera, que tras el parón veraniego será en el Gran Premio de Indianápolis.

"Es un buen resultado para irme de vacaciones, pero quiero seguir mejorando"

No solo la carrera ha sido complicada para Márquez, y es que el piloto español comenzó a gestar su victoria desde el warm up, donde la elección de neumáticos fue clave en el resultado final. "Quizá con el neumático blando podría haber rodado algo mejor, pero después del warm up me sentía cómodo. En el warm up quería usar el duro porque quería conservarlo en carrera durante las últimas vueltas", comentó ante los medios de comunicación en el parque cerrado.

Para terminar, Marc Márquez tuvo claro desde el primer momento que nada más conseguir abrir hueco con sus perseguidores tenía que mantenerlo, algo que hizo de manera sublime para terminar llevándose la victoria en el Gran Premio de Alemania. "Me he encontrado a gusto desde el principio, y cuando he abierto la ventaja sólo he intentado mantenerla. Estoy feliz porque este fin de semana he sido primero todo el tiempo y hacía mucho tiempo que no lo conseguía. Es un buen resultado para irme de vacaciones, pero quiero seguir mejorando", concluyó.