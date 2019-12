Carlos Sainz: "No he podido coger ritmo en ningún momento"

Carlos Sainz comenzará la carrera del Gran Premio de Hungría 2015 desde la 12ª posición. El madrileño, que había completado una excelente tercera sesión de entrenamientos libres, avisó antes de la clasificación que no sería tan fácil entrar en la Q3.

Finalmente, el piloto de Toro Rosso no pudo estar entre los diez mejores, y mañana partirá desde la sexta fila de la parrilla. Sainz tuvo problemas para entrar en la Q1, a la que accedió en el 15º lugar, y aunque después mejoró ligeramente sus prestaciones, no fue suficiente para batirse con los más rápidos sobre el trazado magiar.

El piloto español se sintió decepcionado con el resultado, especialmente porque el monoplaza se había mostrado muy competitivo durante el fin de semana: "Es una pena, con el trabajo que habíamos hecho para encontrar un set-up bastante bueno, he llegado a la qualy, la pista ha cambiado y me he encontrado un coche totalmente distinto. Los neumáticos se han comportado bien toda la qualy, pero la pista era totalmente diferente a la de los Libres 3. Mis referencias y puntos de frenada han cambiado, mi feeling con el coche. Al final esto ha hecho que no me haya metido en ningún tipo de ritmo para ir haciendo vueltas. El equilibro de coche cambiaba de una curva a otra y no he podido coger ritmo, y si no lo encuentras no encuentras rendimiento".

Pese a este inesperado resultado, Sainz confía en realizar una salida buena y poder pelear por los puntos en un trazado que se adapta bien a las características del Toro Rosso: "Mañana será difícil, pero es Fórmula 1 y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que hacer una buena salida, preferiría haber pasado a la Q3 y empezar desde el lado limpio, pero mañana habrá que intentarlo al máximo porque sabemos que el long-run de ayer no era malo".

Carlos Sainz está realizando una excelente temporada y a día de hoy es el mejor ‘rookie’ de la temporada. Mañana intentará sumar algún punto por quinta vez esta temporada y seguir progresando en la máxima categoría del automovilismo.