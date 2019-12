Carlos Sainz: "No entiendo nada de lo que ha pasado hoy"

Una de las peores carreras para Carlos Sainz, Hungaroring ha sido una pesadilla para el piloto español. Salía desde la decimosegunda plaza y a pesar de su buen pilotaje, una serie de decisiones de Toro Rosso y un problema de fiabilidad (nuevamente) al final de la carrera, le han impedido poder acabar la carrera, sumando otro abandono a su casillero.

Lo primero que dijo Carlos Sainz ante los micrófonos fue muy tajante, algo que refleja la situación del piloto en ese mismo momento: "Imagínate el cabreo que tengo", decía el español al abandonar la carrera por un nuevo problema de fiabilidad.

El propio Carlos Sainz, pedía explicaciones a su equipo por la estrategia que han llevado: "Me tienen que dar explicaciones de por qué no me han parado a mí primero cuando yo iba detrás de los Williams. Me han dejado en pista y entonces Alonso y Verstappen me han adelantado en boxes. Tampoco hemos parado durante el coche de seguridad, no entiendo nada".

El piloto español explicaba el porque de su cabreo con los pits stops que ha hecho: "El caso es que hemos parado una vuelta después de los demás, y aquí parar antes del coche que llevas delante te supone dos o tres segundos, y a mí me han parado más tarde. Es lo que no acabo de entender".

Por último, Carlos Sainz confirmó que todavía no saben que es lo que ha sucedido en su coche: "Una carrera más en la que estábamos en los puntos y que no terminamos. Parece que ha sido un problema nuevo, aún no sabemos qué es. Ha ocurrido de repente. Me he quedado sin potencia cuando luchaba con Fernando. He ido perdiendo poco a poco y luego ya me he tenido que retirar", concluyó el español.