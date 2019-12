Roberto Merhi: "Estoy muy contento, todo ha ido muy bien"

Roberto Merhi se ha mostrado muy contento con su carrera en Hungaroring. A pesar de haber acabado último, aunque por delante de su compañero que abandonó al final, el español cuajó una gran carrera, demostrando en todo momento que su ritmo era superior al de Will Steven, el único piloto con el que puede pelear debido a las carencias de sus coches respecto al resto de equipos.

El inicio de la carrera de Roberto Merhi fue espectacular: "La carrera no ha empezado mal, porque en la primera vuelta he conseguido adelantar a los dos Sauber. Ha sido mi mejor primera vuelta de todo el año".

Pero el ritmo de su Manor F1 Team, no le ha permitido seguir luchando con el resto de coches de la parrilla: "Luego de la salida he estado peleando un poco con Grosjean porque se había salido en la chicane. Pero no teníamos ritmo para luchar con los Sauber y me han adelantado. Además se me ha salido el cabezal y no veía nada, he tenido que entrar a boxes a cambiarlo".

Roberto Merhi sigue demostrando su valía como piloto de Fórmula 1 ante Will Stevens: "El ritmo respecto a mi compañero de equipo era muy superior y he podido terminar delante de él. Me he enterado que se ha retirado en la última vuelta, pero ya iba muy por delante de él. Estoy contento por el fin de semana en general, todo ha ido muy bien.

El español de Manor también tuvo tiempo para opinar de la carrera, aunque no sabía muy bien que había pasado: "Ha sido una carrera extraña. Se veía un orden un poco raro cuando me doblaban. Supongo que habrá habido muchos toques delante porque había bastantes trozos por la pista. Estoy contento con la carrera que he hecho yo y, además, también ha sido un poco movida".

Para finalizar sus palabras, Roberto Merhi lamentaba que no haya podido divertirse tanto como los demás pilotos por culpa del bajo rendimiento del Manor: "Me he divertido a medias. El problema es que estamos solos, vas rodando al 100% pero no peleas con nadie. Al principio cuando he luchado con los Sauber me he divertido, pero luego ya no tanto".