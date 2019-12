Daniel Ricciardo: "Ha sido una carrera loca"

Daniel Ricciardo logró un valioso podio en Hungaroring, salió desde la cuarta posición pero su salida no fue muy buena, y a partir de ese momento el australiano tuvo peleas, roces y toques con muchos pilotos. El más importante cuando estaba luchando por una posible victoria, tocó a Rosberg a la salida de la primera curva y rompió su alerón delantero, que tuvo que entrar a boxes a cambiar. Finalmente pudo acabar tercero.

El de Red Bull Racing ha ido a por todas en esta carrera, hasta el punto de tocarse hasta con 4 pilotos: "Hubo contactos en la curva uno, pensé que había muchos daños en el coche y que estaba todo acabado. Luego tuve un contacto con Hamilton y volví pensar que estaba todo acabado, y luego también me toqué con Rosberg. Hemos tenido el aguante necesario, lo he dado todo en la pista, he puesto mi corazón en todo lo que he hecho hoy".

Como muchos pilotos hoy, Daniel Ricciardo también quiso acordarse de Jules Bianchi al finalizar la carrera: "Le debo la carrera a él. Estoy muy agradecido por estar en el podio, las sensaciones son casi como una victoria, ha pasado mucho tiempo. He ganado fortaleza hoy y se la debo a él".

El australiano explicó su polémico toque con Nico Rosberg, a quien arruinó su carrera: "Sí, me tiré desde muy atrás, sabemos que no tenemos velocidad suficiente en las rectas. Sabía que era lo suficientemente rápido para ganar, veía que Seb no se estaba escapando, así que pensé que si podía coger a Nico probablemente podría llegar a Seb. Las vueltas se estaban consumiendo, vi el hueco y fui a por él, y en ese momento el movimiento era limpio, y luego vi que Nico cortó por detrás en la salida de la curva, se cruzó y supongo que yo no tenía espacio suficiente y nos tocamos".

Por último, Daniel Ricciardo se mostró decepcionado, ya que era la primera vez en lo que va de temporada que los Red Bull tenían posibilidades de victoria: "Al final es algo decepcionante, porque teníamos opciones de ganar".