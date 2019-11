Entrevista. Joan Mir: "El objetivo es el título y lucharemos hasta el final para conseguirlo"

Con 100 puntos, Joan Mir ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación general, a solo seis del líder, Aron Canet. Cuando ya se ha llegado al ecuador del campeonato, tras las seis primeras carreras disputadas, el mallorquín se ha hecho con la victoria en todas las carreras que ha finalizado, cuatro, tres de ellas de manera consecutiva, las dos de Motorland y la segunda de Montmeló. En las otras dos, el piloto del Macahado-Leopard Junior Team se marchaba con un cero en su casillero: la primera en LeMans, donde se iba al suelo tras protagonizar una gran remontada desde las últimas posiciones, y la segunda en Montmeló, tras sufrir problemas con su Honda en la primera carrera de la jornada.

Con estos números, Joan Mir se postula como un firme candidato a conseguir el título del Mundial Júnior de Moto 3. De sus aspiraciones al título y de otras muchas cosas hablaba en una entrevista que concedió a VAVEL.com el pasado mes de junio en el circuito de Montmeló con motivo del Gran Premio de Catalunya.

Pregunta: Con cuatro victorias de seis posibles llegados al ecuador del campeonato, es usted uno de los favoritos al título. ¿Es su objetivo a dia de hoy conseguir el título de la categoria?

Respuesta: Obviamente, sí. El objetivo que tenemos tanto el equipo como yo es el titulo, y lucharemos hasta el final para conseguirlo.

P: ¿Se veía en estas circunstancias antes de empezar la temporada, después de una pretemporada en la que no sabía seguro si tendría equipo?

"Creo que de momento estoy aprovechando la oportunidad"

R: Fue una pretemporada un poco difícil, pero seguíamos entrenando fuerte para conseguir estar al 100% cuando me dijeran de subir a la moto. Finalmente salió la oportunidad y creo que de momento la estoy aprovechando. Ahora a ver como irá.

P: ¿Quiénes cree que serán los rivales a batir de cara al título?

R: Yo creo que serán los que han estado delante estas carreras. Algunos pilotos del Laglisse como Albert Arenas, Aron Canet, también estará Nicolò Bulega y el piloto malayo Khairul Idham Pawi también va bastante bien. Yo creo que esos serán con los que tendremos que luchar.

P: En la segunda carrera del campeonato, en Le Mans protagonizaste una gran remontada y al final se fue al suelo. ¿Qué sintió cuando se vio por los suelos?

R: Obviamente sentí mucha rabia porque creo que venia haciendo una muy buena carrera y creo que hice lo más difícil, que era la remontada. Cuando llegué delante y me caí, el puro esfuerzo de remontar y caerte no sienta muy bien, pero bueno, pensándolo en frío me quedo con que tuve muy buenas sensaciones con lo poco que pude rodar y me supe adaptar muy rápido a la moto.

"Intentaré que todos los circuitos se me den bien"

P: ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes de cara a luchar por el titulo?

R: ¿Mis puntos fuertes? Yo intentaré que todos los circuitos se me den bien. Sabemos que nuestro motor no es el más potente, pero tenemos un buen chasis.

P: ¿Como se definiría como piloto?

R: (Sin pensarlo) Agresivo. Solo con una palabra.

P: ¿Qué pilotos tiene como referentes?

R: Mi referente desde que era pequeño es Valentino Rossi. Desde que Márquez hizo el boom lo estoy siguiendo mucho y ahora yo creo que es el que está mas fuerte. Pero mi héroe en este mundo siempre ha sido Valentino.

P: ¿Se ve en unos años luchando en el Mundial con pilotos como los hermanos Márquez, o Álex Rins, que también pasaron en su día por este campeonato?

R: Bueno, esto son palabras mayores, pero estamos luchando con lo máximo para conseguirlo.

P: ¿De donde le viene la afición por las motos?

R: Mi primo corría el Mundial de 125 de entonces, y a mi siempre me han gustado las motos. Mi padre no tiene una tienda de motos, no tiene nada que ver, sino que tiene una tienda de patines y ropa y a mí lo que me llamaba la atención eran las motos desde el primer momento. Fui un día a ver cómo entrenaba mi primo y le dije a mi padre que lo quería probar. Desde entonces ya no me he bajado. La verdad es que empecé tarde. A los cinco años empecé a llevar la moto como hobbie, pero a los nueve o diez años empecé a competir, que yo creo que ya eres un poco mas consciente de lo que haces con esa edad, y hasta ahora.

P: Por último, de todos estos años que lleva compitiendo, ¿con qué momento se queda?

R: Yo creo que cada año tiene su momento. Este tiene pinta de ser un buen año y haremos todo lo posible para que así sea.