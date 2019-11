McLaren-Honda vuelve a ser optimista

El gran foco de atención de la Fórmula 1 durante este parón veraniego se encuentra en Woking. La escudería McLaren-Honda ha protagonizado una primera parte de la temporada decepcionante y diversos sectores de este deporte hablan sobre la capacidad de desarrollo del equipo inglés, y si podrá volver a ser competitivos antes de finalizar la temporada.

Sin embargo, el optimismo parece haberse instalado nuevamente en la escudería anglo-japonesa, que confían en que el buen resultado obtenido en Hungría sea un punto de inflexión de cara a la segunda parte de la temporada. Este retraso en la evolución del monoplaza no es tan inusual en este deporte en los últimos años.

"Mercedes, Ferrari y Renault empezaron su proyecto hace cuatro años y desde organizaciones de motor ya existentes en F1. Tuvieron tres años para preparar el motor y pese a todo el año pasado todos tuvieron problemas al principio con los nuevos propulsores híbridos. Para uno de ellos incluso continúan. Honda decidió entrar en F1 hace dos años y comenzaron de cero, sin organización en marcha y se trata de una gran empresa a construir y una enorme cantidad de experiencia a ganar. Así que lo que han hecho en dos años es enorme y definitivamente atraparán a Mercedes. No sabemos aún cuándo pero en términos de recursos, cuantos más pongan, menor será el tiempo de conseguirlo", declaró Eric Boullier, jefe deportivo del equipo McLaren-Honda.

En este sentido se pronunció también Stefan Johansson, que pilotó para Spirit-Honda en los años 80, cuando aún se estaba gestando el dominio de este propulsor. El piloto sueco vivió una época parecida a la que está atravesando la escudería de Woking y el motorista japonés en la actualidad, y reconoció que tras este dura etapa llegó una época dorada para este binomio.

"Todo el mundo sigue hablando de la edad dorada de McLaren-Honda, cuando básicamente arrasaron con todo durante un par de años con Alain Prost y Ayrton Senna. Lo que la gente tiende a olvidar es que el éxito no empezó hasta que Honda pasó cinco años en F1, desarrollando sus motores. Los primeros días no fueron un camino de rosas. Lo sé muy bien ya que piloté el primer coche de 1983 con Spirit y las cosas no eran muy diferentes con respecto a ahora . Solia bromear entonces y no hacía ejercicio físico por semana porque tenía más del que necesitaba durante los fines de semana de carrera, ya que los motores se estropeaban en cada sesión y tenía que volver corriendo al garaje a por otro coche para acabar la sesión. Finalmente lo consiguieron, por supuesto, y dominaron hasta que decidieron retirarse", declaró Johansson.

La presión de la historia

Pese a estas declaraciones sobre las dificultades iniciales de McLaren en esta temporada 2015, Eric Boullier es consciente de que no hay que fijarse en el pasado, sino trabajar para conseguir resultados a corto plazo.

El francés es consciente de que la escudería británica es la segunda más laureada del Mundial y que las expectativas de un equipo tan histórico no puede ser pelear por entrar en los puntos, sino luchar por los podios y las victorias: "Todo el mundo conoce la presión. Somos McLaren y no podemos permitirnos estar al fondo de la parrilla. No es la razón de existir de McLaren ni tampoco la de Honda. Por ello, debemos asegurarnos de que damos pasos más rápidos. También uno de los problemas con esta tecnología es que una vez que solucionas los problemas de fiabilidad das un salto masivo hacia adelante. Sabemos el problema que tenemos, pero quizá no al 100% cómo solucionar esos problemas porque necesitamos algo más de investigación y desarrollo en ese aspecto. Sabemos dónde somos débiles, pero no es una debilidad como que nos faltara algo, sino una debilidad que no podemos usar. Por ello, es aún peor en términos de frustración".

Boullier se mostró rotundo a la hora de hablar del monoplaza de este año y del proyecto de 2016, asegurando que trabajarán duramente para alcanzar a Mercedes pero que este año todavía tienen cosas que decir en las nueve carreras que quedan para que finalice el campeonato: "No hemos abandonado el proyecto de este año porque 2016 es una evolución de esta temporada en cuanto al reglamento. Para nosotros es un plan de dos años; queremos ser capaces de destapar este potencial en algún momento. No va a ser de una vez, sino que vendrá en diferentes intentos porque hay diferentes problemas por resolver. Intentar ser competitivos en algún momento de este año sería increíble".

Continuar progresando

Y este primer paso para demostrar todo el potencial de McLaren-Honda pasa por evolucionar el motor, el componente con mayor margen de mejora del MP4-30 en cuestiones de rendimiento y fiabilidad. Por ello, en estas ‘vacaciones’ de la Fórmula 1, los motoristas siguen trabajando a destajo para mejorar el rendimiento del monoplaza en la próxima carrera de la temporada, el Gran Premio de Bélgica.

El circuito de Spa es uno de los trazados del calendario donde mayor importancia adquiere la unidad de propulsión, por lo que cualquier mejora en este sentido se traducirá en buenos resultados para el equipo de Woking.

Así, desde Honda tienen pensado aumentar la potencia del motor en 15 CV, una mejora sustancial para el circuito belga. "Esperamos ganar 15 CV de potencia tras los cambios. Un pequeño paso en la larga persecución a Mercedes. Antes del final de temporada esperamos tomar algo de ventaja con los cuatro 'tokens' que todavía nos quedan. Somos conscientes que estamos detrás de la competencia, pero estamos trabajando como locos para intentar recuperarnos", comentó un ingeniero del equipo McLaren para el portal Omnicorse.

"El motor mejora día a día y ya estamos capacitados para dar más potencia en Bélgica e Monza, dos circuitos donde es muy importante. No hay vacaciones para nosotros, a menos que pase algo inesperado en la fábrica. Continuaremos trabajando duro", declaró Yasuhisa Arai, jefe de Honda.

McLaren-Honda experimentó una leve mejoría en las dos últimas carreras celebradas antes del parón veraniego, y confían en seguir la línea ascendente y llegar a final de temporada con el objetivo conseguido de entrar regularmente en los puntos y colocarse en la zona noble de la parrilla, un hecho impensable tras los primeros meses de la temporada.