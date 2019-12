Rueda de prensa del GP de la República Checa de MotoGP 2015

El Gran Premio de la República Checa está en marcha. Como cada jueves de GP, seis pilotos del Mundial son los encargados de abrir el telón con la rueda de prensa oficial. Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow y Karel Abraham dieron sus impresiones de cara al fin de semana.

Márquez: "No quiero hacer cálculos"

Marc Márquez es el piloto más en forma de la parrilla. El de Cervera parece haber recuperado la confianza con la Honda y los resultados lo demuestran. 70 puntos logrados de los últimos 75 en juego con victorias en Sachsenring e Indianápolis. Eso le deja tercero en la general a 56 puntos de Rossi y la opción de pelear pot el título, aunque sea una empresa complicada: "No quiero hacer cálculos en el campeonato, quiero tomar esto carrera a carrera. En Indy nos llevaban más ventaja, ahora espero estar delante y luchar por la victoria. Este circuito ha ido bien en el pasado para mí. Me gusta el trazado, así que espero un gran fin de semana. Espero ser competitivo desde la FP1".

Sin embargo, Márquez llega en una situación totalmente apuesta a como lo hizo en 2014. El curso pasado aterrizó en Brno con una racha de diez triunfos en diez carreras. Esa racha se cortó con el triunfo de su compañero de equipo, Dani Pedrosa. "El pasado año llegamos aquí en una situación distinta, pero ahora estamos incluso más motivados. Estamos mejorando en cada carrera y eso me da mucha confianza. En la carrera de Brno tuve algunos problemas el domingo, pero en el test posterior conseguimos soluciones nuestros problemas", comentó.

Rossi: "El jet lag da problemas"

Aunque las miradas estén centradas en una hipotética remontada de Márquez, lo cierto es que el líder del campeonato desde la primera prueba es Valentino Rossi. El nueve veces campeón del mundo se mostró confiado con el trazado, pero también reconoció que correr dos fines de semana seguidos pasa factura: "Antes de nada, debo decir que el jet lag después de Indy nos da algunos problemas, especialmente por la mañana. Este es un circuito distinto al de Indy. Este trazado me gusta mucho más. Es un circuito con mucha historia y un gran ambiente. En los últimos años las cosas han ido siendo más difíciles porque el agarre en pista ha ido en declive. Estamos preparados, como siempre, listos para empezar a un buen nivel. El nivel es muy alto y hay varios pilotos que rodarán muy bien este fin de semana".

Valentino Rossi vio como en la última carrera tanto Márquez como Lorenzo acabaron delante suyo. Sin embargo, el transalpino salvó el Gran Premio con un tercer lugar aunque reconoce que debe estar a tope desde el primer entrenamiento: "En Indy no comenzamos con una buena puesta a punto, por eso ahora esto será especialmente importante. Tenemos que trabajar desde el primer momento, porque los clasificatorios son nuestro punto débil. Marc y Jorge van a tope desde el principio, así que no hay que perder comba con ellos".

Lorenzo: "Llegamos tras un buen resultado"

Jorge Lorenzo busca asaltar el liderato en Brno. El piloto mallorquín no gana desde el Gran Premio de Cataluña, cuando encadenó cuatro triunfos consecutivos. El de Yamaha solo está a nueve puntos de su compañero de equipo y necesita ganar y que Rossi sea tercero para colocarse primero. Lorenzo llega motivado a Brno después de hacer un nuevo podio y arañar unos puntos a Rossi. "Llegamos a Brno después de un buen resultado en Indy. Creo que allí hice una buena carrera, aunque al final no pude disputar la victoria a Marc. Espero que ahora vaya mejor porque hasta el primer entrenamiento, no sabes cómo va a ser el fin de semana", dijo.

Dovizioso fue otro de los protagonistas de la rueda de prensa. El italiano arrancó el año de manera excepcional con tres segundos puestos seguidos. Desde entonces, su rendimiento ha caída en picado y no ha vuelto a pisar los lugares privilegiados de la categoría. El de Ducati espera recuperar las sensaciones en la carrera de Brno: "En las últimas carreras no hemos estado al nivel que podíamos. Es la primera vez que paso tantas carreras con errores, pero estoy aquí para cambiar esto. Igual no somos rápidos para estar en el podio en este momento, pero queremos reducir nuestra desventaja".

Crutchlow: "Brno se adapta a mi estilo"

Cal Crutchlow también está teniendo un rendimiento por debajo de lo esperado. El inglés llegó a Honda tras un mal año en Ducati y se esperaba que estuviera constantemente entre los cinco primeros. Sin embargo, se está viendo superado por las Ducati y la Yamaha satélite de Bradley Smith. Crutchlow buscará una inyección de moral con una buena actuación en el trazado que le vio subir al podio por primera vez.

"Hay varias razones por las que hemos tenido problemas, pero también hemos conseguido buenos resultados, por lo que creo que podemos seguir así en la segunda parte de la temporada. He cometido algunos errores, pero espero que este fin de semana empecemos a mejorar de nuevo. Aquí conseguí mi primer podio, Brno se adapta bien a mi estilo", explicó.

Por último, tomó la palabra Karel Abraham. El checo reaparece en el Gran Premio de casa después de perderse las últimas cuatro carreras por una lesión en el pie. "Me han dado permiso por fin para correr. No me siento plenamente bien porque todavía tengo molestias. Creo que sufriré un poco durante el fin de semana, pero estoy preparado para ello. Mi lesión parecía simple al principio, pero luego comprobamos que el pie no estaba bien en ligamentos, músculos, etc… Aquello nos dio problemas, pero mi pie está bien ahora", sentenció.