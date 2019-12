Dani Pedrosa: "Ha sido un fin de semana difícil"

Un fuerte golpe en el tobillo izquierdo operado con anterioridad dejaba al piloto de Castellar del Vallés mermado para el Gran Premio. Finalmente, ha podido acabar en una meritoria quinta posición, después de protagonizar una gran remontada durante toda la carrera. En la última vuelta fue capaz de imponerse en una lucha cuerpo a cuerpo a la Ducati del italiano Andrea Dovizioso. Tras esta lucha, las imágenes se centraban en un Dani Pedrosa que se bajaba de su moto cojeando y demostrando lo difícil que ha sido para él todo el Gran Premio de la República Checa en Brno, el circuito donde Pedrosa consiguió su última victoria en el mundial hasta el momento.

A pesar de ser un fin de semana complicado para el piloto de Honda, finalmente ha conseguido acabar entre los cinco primeros por detrás de la Ducati de Iannone. Un resultado satisfactorio para Pedrosa, pero que a pesar de todo, le sabe a poco tras sufrir varios problemas en la salida. En este sentido, el de Honda ha comentado: "Hoy no he hecho una salida perfecta, pero no ha sido del todo mala. Sin embargo, cuando he entrado en la primera curva, Jonny Hernández iba muy fuerte por el interior y tuve que levantar la moto. He tenido la oportunidad de salvarlo pero cuando iba inclinado hacia atrás, saliendo de la curva, su compañero de equipo -Petrucci- me ha tocado y también me ha alejado de mi línea, por lo que he perdido posiciones y un montón de tiempo”.

El ritmo del piloto barcelonés hubiera sido suficiente para pelear por los puestos del podio. De todos modos, el español no ha terminado del todo satisfecho con su carrera, ya que ha rodado algo más lento que en el Warm Up de por la mañana. “Mi ritmo no era tan bueno como esta mañana y no tenía tan buenas sensaciones con la moto debido a algunos problemas con la parte delantera. Ha sido difícil para mí recuperarme, pero finalmente me he encontrado con las Ducati de Dovizioso y Iannone. Sabemos que son difíciles de superar, ya que en la recta son muy rápidos, pero finalmente me las he arreglado para pasar a 'Dovi' en la última vuelta. Ha sido un fin de semana difícil, a pesar de que hoy podría trabajar mejor gracias a la fisioterapía y algunos medicamentos”, ha declarado Pedrosa.