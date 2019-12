Nico Rosberg: "Mis esperanzas siguen altas"

Nico Rosberg volvió a ser uno de los derrotados en la jornada del sábado de un gran premio de Fórmula 1. En esta ocasión fue el circuito de Spa-Francorchamps el que vio cómo su compañero y máximo rival por el título, Lewis Hamilton, se hacía con la ‘pole position’ por décima vez en once carreras esta temporada, relegando al piloto germano a la segunda posición de la parrilla de salida. Y eso que la igualdad se presuponía máxima, pues Rosberg había sido el hombre más rápido sobre la pista en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

Este segundo lugar se debe únicamente a la mayor habilidad en la conducción del actual líder del campeonato del mundo, y no a un problema en el W06 de Rosberg, que se mostró muy decepcionado por este resultado: "He perdido un poco esta mañana en la tercera sesión de libres, no iba bien, y luego he vuelto con buen balance, así que estaba contento con ello, gran esfuerzo de equipo y gracias por ello, por recuperar el equilibrio. He empujado bien y, sí, al final Lewis ha sido muy rápido, encontró ese poco más, o mucho más, extra al final que yo no tenía en el bolsillo, así que, por supuesto, es decepcionante".

El alemán confía en realizar una buena salida en la carrera de mañana y poder superar a su compañero y máximo rival por el título mundial, una situación que se ha producido en varias ocasiones a lo largo de esta temporada: "Pero, de nuevo, con la nueva situación en la que ahora tenemos que hacerlo todo nosotros hay muchas más oportunidades mañana, incluso en la salida y hasta la curva 5 es posible adelantar aquí, lo hemos visto muchas veces, así que mis esperanzas, por supuesto, siguen altas".

Una de las imágenes del gran premio hasta el momento la dejó el propio Nico Rosberg en la segunda sesión de entrenamientos libres, cuando sufrió un reventón en un neumático que le hizo perder el control del coche y salirse del trazado. Los técnicos de Pirelli han vuelto a encontrar ese fallo en los compuestos, por lo que ese problema se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para el domingo. "El problema es que realmente no lo entendemos, hay teorías pero no evidencias reales, y eso es preocupante. Mantendremos un ojo en ello y tomaremos medidas para asegurarnos que eso no vuelva a ocurrir. Hemos hecho lo mejor que hemos podido y esperamos que funcione lo mejor posible", declaró Rosberg.

Tras la decepcionante actuación en el pasado Gran Premio de Hungría, Nico Rosberg tendrá que dar su mejor versión y superar a su compañero Lewis Hamilton si quiere recortar las diferencias en el Mundial y no comenzar a ver de lejos el título mundial.