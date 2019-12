Carlos Sainz: "El equipo y yo nos hemos llevado una alegría tremenda"

La difícil temporada para los pilotos españoles tiene algunos buenos momentos que permiten ver esta trayectoria con buenos ojos. Especialmente satisfactoria está siendo la primera temporada de Carlos Sainz en la máxima categoría del automovilismo. El madrileño se mostró como el mejor debutante este año en la primera mitad de la temporada, y las sensaciones se han confirmado en el primer fin de semana posterior al parón veraniego. El piloto de Toro Rosso logró entrar entre los diez hombres más rápidos en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, un resultado inesperado tras lo visto durante la jornada del viernes por las características del circuito.

Tras concluir esta clasificación en el circuito de Spa-Francorchamps, Sainz se mostró muy contento con esta décima posición desde la que comenzará mañana la carrera: "Mucho más no había, pero sí que es verdad que hemos tenido un par de problemillas en esa vuelta con una manta de un neumático que nos ha calentado el trasero izquierdo más que el otro…pero bueno, aparte de eso, tengo que estar muy contento porque ninguna de nuestras proyecciones decían que íbamos a ir a Q3 o que íbamos a hacer un 1:49.0 en Q2…así que muy, muy contento porque lo de hoy sienta muy bien, sobre todo aquí en Spa".

Sin embargo, el madrileño se mostró ambicioso y reconoció que le hubiera gustado rebajar su tiempo un poco más, si bien ese registro no le hubiera permitido lograr una mejor posición en la parrilla de salida. "Creo que no hubiésemos hecho más de décimo o noveno pero al menos me he quedado con ganas de hacer el 1:48.9 para seguir bajando tu tiempo, pero bueno, es lo que hay. La vuelta de la Q1 es la que me ha sorprendido de verdad, porque entre un neumático y el otro he encontrado 1.2 segundos, y luego he conseguido sacarle esa decimita en Q2 a un intento porque no me quedaban más ruedas y me han dicho que estaba décimo. El equipo y yo nos hemos llevado una alegría tremenda".

Pensando en la carrera de mañana, Carlos Sainz reconoció que será un gran premio muy difícil para ellos, pues el coche tiene poca carga aerodinámica y la velocidad punta del monoplaza se encuentra entre las peores de la parrilla: "Hay frustración porque sabemos que el coche en ese segundo sector tiene muchísimo potencial pero no podemos ponerlo porque si no en recta vamos parados así que frustra pero es lo que hay. Hemos tenido que quitar carga. El segundo sector es mi favorito, siempre me apetece ir rápido ahí pero si no se puede no se puede. En velocidad punta no vamos malpero llevando tan poca carga aerodinámica es posible que tengamos más degradación que los demás pero al final, sacrificando tanto, los motores Mercedes no sacan solo 2-3 km/h que tampoco es tanto. Aún así, el segundo sector y la degradación mañana van a ser bastante críticos y vamos a tener que hacerlo todo muy bien mañana si queremos puntuar".

Por último, Carlos Sainz habló sobre el tipo de neumáticos para la carrera y sobre su deseo de lograr entrar en los puntos tras tres abandonos consecutivos: "Todo el mundo cree que es el blando porque al final es 2 segundos más rápido por vuelta que el medio, pero después de seis vueltas ya vas igual de rápido que con un medio. Nadie sabe exactamente y dependerá de las condiciones, del calor que haga. Cuanto más frío haga, mejor será para el neumático blando. Es un poco incógnita para todo el mundo. Esperemos que terminar o no la carrera no dependa de mí, que todo vaya bien y podamos por fin terminar la carrera y marcar ese puntito o dos que nos merecemos. Plantear la carrera al ataque, porque si la planteas a la defensiva te pasan por encima aunque eso no quiere decir que no haya que luchar para aguantar e ir hacia delante. Podía haber sido noveno pero también 13º que hubiese sido lo normal. Así que no hay que preocuparse, hay que estar contento y pensar en mañana que va a ser un día muy duro".