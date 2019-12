Carlos Sainz: "Cuando tienes dos vueltas perdidas poco se puede hacer"

Con la sorpresa de haber entrado en el top 10, la carrera pintaba de manera muy positiva para los intereses de Carlos Sainz, pero un problema en su power unit en la vuelta abortada que provocó Nico Hülkenberg, ha hecho que el español partiera desde boxes. Con vueltas perdidas poco podía solucionar por lo que a once vueltas para el final, la decisión desde el pit wall fue que se retirara. Por otro lado, su compañero de equipo Max Verstappen terminó en octava posición.

Tras la sesión el español explicaba la odisea que tuvo que pasar desde que empezaron los problemas hasta su abandono. "Poco que decir. No lo habíamos notado en la vuelta hacia la parrilla me he quedado sin potencia en la vuelta de formación, he tenido que parar en boxes, hemos perdido dos vueltas. Hemos conseguido arreglarlo y hacer poco más de la mitad de la carrera y luego para ahorrar kilómetros hemos decidido no terminar. Mi ritmo era decente, ahora tendré que ver cómo iban los de delante. Hubiéramos sido rápidos, pero cuando tienes dos vueltas perdidas poco se puede hacer", comentó Carlos.

Respecto a su mala suerte con los abandonos y los importantes puntos que se dejaron de obtener, así reflexiona el joven piloto. "Son ya cuatro abandonos en cuatro carreras consecutivas que íbamos en los puntos y luego abandono. En Austria iba noveno, en Silverstone también octavo o noveno, en Hungría quinto y aquí salía decimo. Con todo lo que ha pasado, se podía haber puntuado también. Ya os podéis imaginar la desesperación y cabreo que hay dentro de mí ahora mismo, pero hay que seguir empujando con más ganas para llegar a Monza y hacerlo bien"

Cansado de estos contratiempos con su monoplaza en los últimos grandes premios, mientras que Verstappen se aleja en el mundial de pilotos y logrando resultados necesarios en constructores, Carlos se expresa así en cuanto a las circunstancias. "Un poco el colmo, ¿no? Eso es lo que se te pasa por la cabeza después de que, nada más salir, ver que algo ya va mal. Muy desesperante, mucha faena, pero qué le voy a poder hacer, no me vale de nada lamentarme ni echar críticas porque eso no vale para nada. Estoy muy frustrado, pero mientras no sea mi culpa, no me preocupa" finalizó el español.

FOTOS: FIA