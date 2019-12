Polémica con Pirelli por los incidentes de Spa

Uno de los protagonistas en el pasado Gran Premio de Bélgica fue el comportamiento insólito de los neumáticos Pirelli en dos de los coches más punteros de la parrilla: Mercedes y Ferrari. El primer incidente tuvo lugar en los segundos entrenamientos libres del viernes, donde Nico Rosberg sufrió el reventón del compuesto trasero derecho.

En la secuencia entera de lo sucedido en el Mercedes de Nico Rosberg, se pudo observar como en la vuelta anterior al incidente, empezaba a notarse un hilo que salía del neumático hasta que en la plena recta sucedió el reventón.

El piloto alemán expresó su miedo una vez finalizada la sesión tras el accidente: "Me he asustado mucho porque no contaba con ello en plena recta y alcanzando la velocidad punta. Algo atrás se ha roto y eso ha hecho que el coche se fuera sin control".

Además, el director técnico del equipo alemán Paddy Lowe, tomó cartas en el asunto de cara al resto del fin de semana: "Estábamos al límite de la degradación de los neumáticos. Lo que originó el pinchazo fue el debris, así que se lo comunicamos a nuestros pilotos", declaró el inglés.

En una reunión posterior entre los técnicos de Mercedes y un representante de Pirelli para analizar el problema, el proveedor italiano explicó la posible conclusión por la cuál el monoplaza del piloto alemán de Mercedes había sufrido dicha anomalía: "Un cuerpo extraño rompió la superficie del caucho de Rosberg e hizo salir una de las fibras de kévlar que llevaba en su interior. Eso derivó en última instancia al reventón, que ocurrió cuatro kilómetros después", concluyó.

Sin embargo, en la carrera del domingo a pocas vueltas para el final, la historia se repitió esta vez en el Ferrari de Sebastian Vettel cuando defendía la tercera posición. Esta vez el incidente se produjo en la recta larga de Kemmel, lo que hizo que el neumático medio de 27 vueltas explotara haciendo que el alemán quedara 12º.

Tras el suceso, el piloto de la Scuderia defendía la estrategia que planeó su equipo para lograr el último cajón del pódium: "El equipo y yo hemos decidido trabajar juntos con esta estrategia. En ningún momento, fue arriesgada. El equipo no tiene la culpa", finalizó el piloto.

Además Vettel se mostró muy tajante por el comportamiento de sus compuestos y de los de Rosberg. "Nico dijo que no se salió de pista, yo tampoco me he salido y de repente el neumático explota. Cosas como ésta no pueden suceder, no sé qué más tiene que ocurrir. Es algo que está pasando y que nadie menciona", concluyó el alemán.

Debido a estos sucesos, la FIA ha decidido entrar de oficio de cara a lograr una solución antes del Gran Premio de Italia. Una de las opciones que propone Pirelli es que se limite el kilometraje máximo para cada juego de neumáticos para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió en Bélgica.

Tras las circunstancias generadas por los Pirelli, la polémica continuará para el próximo Gran Premio de Italia el cual se caracteriza por la alta degradación de los compuestos por ser el circuito con mayor velocidad media del mundial.

