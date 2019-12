Eric Bouiller: "Los resultados van a llegar. Eso es lo importante"

A buen seguro que ninguno de los principales responsables de McLaren-Honda habría imaginado un comienzo de proyecto tan díficil para esta alianza como este 2015. La falta de resultados, a excepción del Gran Premio de Hungría, así como el déficit de fiabilidad y rendimiento del MP4-30, está provocando que surjan muchos rumores acerca de como es realmente la relación entre ambas compañías.

Se suele decir que la realidad de cada equipo lo marca la pista, y es por ello que las grandes expectativas creadas durante el invierno acerca de los posibles resultados del monoplaza anglo-japonés bajo la tutela de Fernando Alonso y Jenson Button, han tenido que ser pospuestas para el futuro.

Una de las personas más autorizadas para hablar sobre la situación actual que se está viviendo en Woking y Sakura es Eric Bouiller. El director deportivo de McLaren-Honda, en una entrevista concecida a Movistar TV en el motorhome del equipo, ha repasado la actualidad de la escudería, tras haberse disputado ya la primera mitad del campeonato.

Con un capuchino como testigo principal de la conversación, el responsable francés comenzó destacando cuáles han sido para su equipo, los momentos más dulces y agrios de la temporada de Fórmula 1 2015: "El momento más dulce fueron los puntos de Budapest. El momento más agrio fueron los test de Jerez. Diecisiete vueltas en cuatro días ... Fue una pesadilla"

Cuestionado sobre las expectativas de McLaren-Honda de cara a la segunda parte de la temporada, Bouiller quiso ser ante todo realista de cara a los aficionados: "Esperamos seguir consiguiendo más mejoras de rendimiento que nos lleven a resultados como en Hungría o incluso mejores. Personalmente, no quiero volver a crear falsas expectativas. Estaría contento si consiguiéramos ocho puntos como en Hungría, y ya veríamos después"

Y es que para Eric Bouiller, fue un error invocar los años dorados de McLaren-Honda como campaña de marketing de cara a esta temporada: "No. No lo haría de nuevo. Pero si lo piensas, la alianza entre McLaren y Honda fue la más exitosa de la historia de la Fórmula 1 y muchos fans recuerdan esos días hoy. Los resultados van a llegar. Eso es lo importante: que los resultados llegarán"

Preguntado sobre la diferencia cultural de los técnicos japoneses respecto a los técnicos de Woking, el director deportivo francés afirmó que no se sienten frustados por su manera de trabajar: "Es parte de su cultura, así que tenemos que respetarles y, obviamente, intentar ayudarles. Yo mismo he comprendido que tenemos diferentes ritmos. No estamos frustados. Es lo que hay"

Interrogado acerca del rendimiento de la tercera y última versión de la unidad de potencia estrenada en Spa, Bouiller dejó claro que toda mejora que se introduzca en la parte del motor, siempre conlleva un riesgo en la fiabilidad: "Cualquier mejora de rendimiento que introduzcamos nos abre el camino a mejorar la potencia. Esto no significa que al introducirlo mejore directamente, sino que hay que introducirlo y seguir desarollando porque la fiabilidad se va a dañar y hay que buscar el equilibrio entre potencia y fiabilidad"

Consultado sobre el porcentaje de culpa del excaso rendimiento del MP4-30, a tenor de las palabras de Yasuhisa Arai en semanas anteriores, Eric Bouiller declaró que el responsable japonés tenía razón con sus palabras: "Por supuesto, pero hay que decir que somos un mismo equipo. El chasis es mejor que el del año pasado y eso son buenas noticias. Pero todavía no es el mejor del pit lane. Por eso también somos responsables del rendimiento de McLaren-Honda.

Por último, el director deportivo de McLaren-Honda quiso agradecer el comportamiento que están teniendo Fernando Alonso y Jenson Button en una temporada tan díficil como la que están padeciendo en la actualidad: "Tengo que alabarles por su comportamiento impecable. Todos creemos en McLaren y estamos seguros al 100% de que vamos a triunfar. Es una opción que Jenson continúe con nosotros el próximo año. Habrá que esperar porque ahora debemos centranos en el coche, en nuestras actuaciones como equipo. Todavía no es el momento de tratar este tema"

Yasuhisa Arai: "Nuestro motor de combustión interno está de 40 a 50 caballos por detrás de Mercedes"

Por otro lado, Yasuhisa Arai ha confirmado en una entrevista a MotorSport-Total.com, que su motor de combustión interno ha mejorado a lo largo de la temporada, si bien todavía les falta potencia para alcanzar a Mercedes: "Para ser honesto, nuestro motor de combustión interno está un poco por detrás de Ferrari, pero es mucho mejor que el de Renault. Mercedes sigue estando un gran paso por delante. A lo largo de la temporada intentamos acercarnos y creo que a final de año estaremos muy cerca. Actualmente estamos de 40 a 50 caballos por detrás de Mercedes y a menos de 30 de Ferrari. Por encima de Renault ya tenemos una ventaja de 20 caballos"

El responsable japonés ha expresado su preocupación por el excesivo drag del chasis del MP4-30, afirmando que no puede cuantificar su pérdida: "Es un 50-50. Especialmente el drag del monoplaza es demasiado grande. Hemos mejorado el número de caballos, pero debido al drag no ha sido algo efectivo. En el caso del motor podemos expresar el déficit en forma de números, pero en el caso del chasis no es tan fácil de cuantificar"

A pesar de estos contratiempos imprevistos, Arai defiende el concepto radical del McLaren-Honda, así como que de cara a 2016, seguirán desarrollándolo y mejorándolo: "Solo podemos cambiar algo en la instalación porque nosotros no proporcionamos piezas del chasis. No obstante, creo que nuestro paquete es de los mejores de este año porque es el más pequeño de la Fórmula 1. No puede ser más pequeño, lo hemos optimizado al máximo. Mantendremos el mismo paquete de cara a 2016 y seguiremos mejorándolo"

Por último, según la publicación italiana Omnicorse, un aspecto positivo de cara al futuro de Honda puede ser la posibilidad de que la FIA les permita continuar desarrollando sus motores más allá de la fecha de homologación de las unidades de potencia para la próxima temporada fijada el 28 de febrero del 2016, a fín de que la marca japonesa pueda recuperar el terreno perdido frente a sus competidores.

