Arón Canet: "He decicido tirar fuerte y escaparme"

Un fin de semana perfecto, así lo ha definido Arón Canet cuando ha llegado al parque cerrado tras sumar una nueva victoria en su casillero que le hace aún más líder de lo que era. Tras una carrera movidita con caídas, penalizaciones y abandonos, el 44 se ha mantenido sobre la moto y con firmeza ha dibujado el camino hasta el cajón más alto del podio. Con la caída de Joan Mir cuando lideraba en la vuelta número 4, ha significado el comienzo un camino de rosas para el de Honda.

Ha sobrevivido a la intentona de Bulega que ha logrado incluso ser líder pero tras varios sustos ha preferido asegurar el podio y Canet ha firmado su tercera victoria en una delicada pista. Delicada debido a la intensa lluvia que anoche cayó sobre el trazado manchego y que hacía dudar esta mañana a los equipos por la táctica a seguir. “Ha sido una carrera muy complicada porque ayer por la noche llovió y la pista, "Estaba muy sucia y era peligrosa" además de tener zonas mojadas, estaba muy sucia y esto la hacía muy peligrosa. Al inicio he intentado seguir a Mir pero me ha sido difícil y, por otro lado, no quería asumir riesgos”, comenzaba apuntando el joven piloto.