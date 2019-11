Xavi Vierge: "Estoy contentísimo por la victoria, era un día difícil"

Xavi Vierge ha vuelto de vacaciones directo a la victoria. El piloto de Castellbisbal ha firmado este fin de semana una cita de 10 en el trazado manchego. Ha liderado prácticamente todos los entrenamientos, logró ayer la pole position y hoy ha ganado la carrera dando un recital de estrategia y elegancia. No ha cometido ningún error y saber planificarla bien le han llevado a lograr una victoria perfecta que le ha hecho recortar 5 puntos al líder de la categoría Edgar Pons.

“Estoy contentísimo con esta victoria, durante todo el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo y era un día difícil porque no estaba ni seco ni mojado. "Era difícil, no estaba ni seco ni mojado" Me he puesto primero en la salida y he intentado tirar, pero he visto que era muy arriesgado por las condiciones de la pista así que he decidido mantener la posición. Edgar me ha adelantado y lo he vuelto a pasar”, comenzaba analizando el 97 que ha tenido que sufrir unas delicadas condiciones de pista porqué había trozos secos y otros mojados que hacían complicada la conducción debido al riesgo de caídas.