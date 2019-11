Carmelo Morales: "Haber perdido sólo siete puntos es positivo"

Tras conseguir la pole position en la jornada de clasificación, la primera carrera no empezaba muy bien para el líder del Campeonato de Europa de Superbikes, Carmelo Morales. El piloto del Yamaha Laglisse se veia superado por Iván Silva al darse la salida: "Silva ha salido muy fuerte, pero a partir de la seguna vuelta me he visto bien y le he podido alcanzar".

Así Morales, luchaba con su máximo rival por el título por conseguir la victoria en esta primera manga en Albacete, hasta que en la sexta vuelta se veian truncadas sus aspiraciones de colocarse en la cabeza de carrera tras sufrir una caída. "Me he ido al suelo sin darme cuenta en una curva que no tenía manchas de agua", comentaba Morales.

A pesar de la caída, el piloto lograba poner de nuevo su Yamaha en marcha y finalizar la carrera en la cuarta posición: "Cuando he vuelto a pista pesaba que podía quedar entre los diez primeros, pero al final he podido alcanzar el cuarto puesto". De esta manera Morales salvaba los muebles logrando que Silva, tras conseguir la victoria en esta primera manga, no le recortase tantos puntos en la general.

Horas más tarde, el líder del campeonato tenía una nueva oportunidad de aumentar su ventaja en Albacete. "Tras el fiasco de la primera carrera, he salido a por todas en la segunda", aseguraba Morales, quien desde el principio marcaba un buen ritmo para liderar la carrera. "Sabía que un error podía costarme caro, pero la moto iba muy bien y he cogido margen rápidamente", comentaba el piloto del Laglisse. Así, Morales cruzaba la línea de meta con dos segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Iván Silva.

Con esta victoria, Carmelo Morales se mantiene líder de la clasificación general de Superbikes, con 26 puntos de ventaja sobre su máximo rival al título, Iván Silva. Morales, se mostraba contento con estos resultados: "Después de la caída en la primera manga, haber perdido sólo siete puntos es positivo".

La próxima carrera será el 4 de octubre en el circuito de Navarra, una pista que, como comenta Morales, "se me da muy bien. Trabajaremos para lograr una buena puesta".