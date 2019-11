Fernando Alonso: "Decidí parar para evitar daños mayores"

Se antojaba complicada la carrera para Fernando Alonso. Su salida le hizo colocarse decimotercero pero no pudieron retener a los Toro Rosso y a los Red Bull. Aunque a tres vueltas para el final, el MP4-30 del español dijo basta y se tuvo que dirigir a la calle de boxes. Una retirada que, al salir del monoplaza, le enfadó porque estuvo a escasos kilómetros para terminar cuando le recortaba tiempo y mantenía una bonita batalla con su compañero Jenson Button.

Alonso no supo explicar el motivo del abandono ya que lo desconocía, pero admitía que estas dos últimas carreras en las que necesitaban un plus de potencia que carecen serían complicadas: "No sé qué ha pasado. No pasaba de 100 km/h, es algo con el motor. Una pérdida de potencia y decidí parar para evitar daños mayores ya que estábamos fuera de los puntos y no podíamos acabar la carrera así. Sabíamos que Bélgica e Italia iban a ser las peores del calendario y, por desgracia, se demostró que era verdad. Ojalá podamos ser más competitivos en las próxima carrea y seguir aprendiendo. De todas maneras, será complicado porque la distancia es grande y habrá carreras mejores y un poco peores. En lo que resta de año es lo que toca; sufrir un poco y preparar bien las cosas para el año que viene".

A pesar de la salida, el piloto con el número 14 garantiza que la salida no les ha servido de mucho ya que en las dos siguientes vueltas han empezado a perder las posiciones que habían ganado: "Para nosotros no ha cambiado mucho, la verdad es que salió muy bien el coche, adelanté varias posiciones en los primeros metros, en la primera curva se tocaron un Lotus y otro coche y me vi un poco bloqueado, también con Jenson en la curva dos me vi en el bordillo y no cabíamos todos. Por lo tanto, todo lo que había recuperado lo perdí. La arrancada fue muy bueno y para nosotros no cambió mucho. Ojalá podamos seguir saliendo bien".

Alonso y Button fueron con estrategias diferentes, el español empezó con los duros y el inglés con los blandos, por lo que a final de carrera puso los neumáticos de color amarillo para poder recuperar el tiempo e incluso la posición que perdió con su compañero de equipo: "Creo que al principio de la carrera los neumáticos blandos eran un segundo más rápido que los duros, los dos coches fuimos con estrategias diferentes para cubrir cualquier posibilidad que apareciese. A principio de carrera íbamos muy lentos y los neumáticos duros nos hacían ir aún más. Luego al final de carrera ibas recuperando, incluso con Jenson al final para atacarlo porque íbamos con la estrategia puesta. En carrera sabemos que tenemos aún más déficit de motor porque no podemos usar la batería en las rectas como queremos por la ineficiencia del motor, por lo que tenemos que seguir trabajando todos unidos y seguir adelante".

Para finalizar, el de Mclaren destaca que la siguiente carrera (Singapur) tiene las mismas características, por lo que cree que estarían peleando por estar en Q2 y pelear por los puntos durante la carrera: "Singapur no tiene tantas rectas y nos puede venir un mucho mejor. La última vez que corrimos en un circuito un poco más normal que fue en Hungría estábamos entre el doce y trece. En carrera, con fortuna y los abandonos conseguimos ser quintos. Hace nada prácticamente, por lo tanto ojalá podamos estar entre los diez primeros".

