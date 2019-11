Aleix Espargaró: "Espero un buen fin de semana en Misano"

Aleix Espargaró buscará este fin de semana en el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini un buen resultado en carrera. El piloto español finalizó en novena posición en Silverstone, en una carrera marcada por la lluvia. Espargaró llega a Misano ocupando la duodécima posición en la clasificación general de la categoría, con un total de 60 puntos en su casillero.

"Venimos ya con algunas ideas básicas que nos permitirán rodar a buen ritmo"

Espargaró se muestra optimista de cara a la décimo tercera carrera de la temporada. A pesar de que sus últimas actuaciones no han sido buenas, el piloto espera conseguir un buen resultado en Misano, ya que en Silverstone llegó a encontrar una puesta a punto que le permitió encontrarse más cómodo encima de la moto. "Espero un buen fin de semana en Misano. Mis últimas actuaciones no han sido tan buenas como esperaba porque no me he encontrado cómodo encima de la moto", afirma Aleix Espargaró. "Al menos en Silverstone encontramos una configuración con la que me sentí más cómodo y esto hace que sea optimista de cara a Misano".

Aleix Espargaró tuvo la opoturnidad de rodar en el nuevo asfalto del Circuito Marco Simoncelli en julio, lo que también le da un extra de confianza de cara al fin de semana. "Hicimos un test allí en julio y tuve muy buenas sensaciones con la moto. No sólo el nuevo asfalto me da confianza sino las distintas opciones que probamos y que me permiten entender mejor el potencial de la GSX-RR", comenta Espargaró.

Al ser nuevos en el campeonato, los datos obtenidos durante las pruebas proporcionan al piloto y su equipo una idea básica para empezar a trabajar. "Como somos nuevos en el campeonato, nunca tenemos información o datos para configurar la moto pero en esta ocasión es diferente porque ya venimos con algunas ideas básicas que nos permitirán rodar a un buen ritmo", concluye.