Johan Zarco: "Tenemos que seguir trabajando"

El actual líder de la categoría intermedia llega al Circuito de Misano tras conseguir las dos últimas victorias en el Gran Premio de la República Checa y en el Gran Premio de Gran Bretaña. Johann Zarco, no recuerda lo que se siente al acabar una carrera sin subirse al podio. Desde que logró hacerse con la segunda posición en el Gran Premio de las Américas, el francés no ha vuelto a bajarse de él. En total, esta temporada lleva cinco victorias, cinco segundos puestos y un tercer lugar.

El francés no ha empezado fuerte el día de hoy. Esta mañana, además de dedicarla a acostumbrarse al nuevo asfalto del trazado e intentar no caerse, Zarco ha aprovechado el tiempo para probar distintos tipos de neumáticos: "Este fin de semana rodamos en un nuevo asfalto en Misano y en la primera sesión hemos tenido que tener cuidado para hacernos a él. He mejorado del primer entrenamiento al segundo y por la tarde he podido ir más relajado – hemos probado diferente tipos de neumáticos para la carrera".

Por la tarde, el de Ajo Motorsport ha tenido una pequeña caída, pero que, afortunadamente, no ha tenido ninguna consecuencia importante ni para él ni para la moto: "Por la tarde no hemos salido con neumáticos nuevos y es difícil estar arriba con esas circunstancias. Cuando estaba buscando mi límite, me he caído en el cuarto giro, pero afortunadamente he salido ileso y la moto no ha sufrido daños". "A veces, tener sustos está bien para ayudarte a concentrarte y prepararte bien para el fin de semana", ha añadido el francés.

Hace un año, Zarco lograba subirse por segunda vez de la temporada a un podio, de él depende que este año se vuelva a repetir y que su buena racha continue. De momento, el piloto sabe lo que debe hacer si quiere seguir con estos resultados: "Tenemos que seguir trabajando, acabar de trabajar en nuestra configuración y trabajar también en las curvas mañana".