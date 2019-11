La fe en Mclaren-Honda sigue viva

Cuando la temporada pasada se supo que Mclaren dejaría de utilizar los motores Mercedes por su antiguo amigo Honda, todos se pensaban que el éxito llegaría desde el comienzo de temporada, hecho que no fue tal, comenzando con unos test en los que les costaba llegar a las 30 vueltas ya que su escasa fiabilidad y la falta de experiencia de haber probado en 2014 les pasó factura además de estar a un mundo mayormente de los equipos punteros y con un motor que tenía una limitación de potencia notable.

El mundial que está teniendo tanto Fernando Alonso como Jenson Button está siendo bastante complicado; demasiados abandonos, escasa potencia… tras verse el rendimiento del MP4-30 en Melbourne se daba a entender que las palabras de Yasuhisa Arai de luchar por los podios de mitad de temporada en adelante, se antoja como una quimera para los de Woking incluso para final de año teniendo hasta ahora como mejor posición un quinto puesto del español en aquella alocada carrera en Hungría con el británico noveno, doce puntos que les ayudan a acercarse a Toro Rosso y Sauber, séptimos y octavos en la clasificación del campeonato de constructores respectivamente. Tras el calvario de Spa y Monza, Mclaren llega a trazados en los que optar a los puntos se presenta factible.

A pesar de que los resultados no inciten al positivismo, Button sigue creyendo en el proyecto de la histórica unión con el objetivo de volver a ganar y conseguir títulos, comentando que si hay algún problema en el monoplaza, no hay problema de comentarlo: "Si lo hiciéramos no podríamos sentarnos aquí y hablar de eso. Si sentimos que no nos gusta algo, hablamos directamente con Arai y los ingenieros de Honda. Y si no nos gusta algo en el coche hablamos con Eric y los encargados de la aerodinámica".

También destaca todo el desarrollo que están realizando en el MP4-30 mirando de cara a un futuro en el que quieren estar en lo más alto lo antes posible: "Todos hemos estado trabajando duro este año. Estamos en la máxima categoría del automovilismo y estamos en el punto de mira. Siento que hemos tenido algunas buenas reuniones y comprensión de lo que hemos hecho. Queremos que las cosas sucedan mañana pero nunca es el caso en un deporte tan competitivo".

El campeón del mundo del 2009 rememora el sufrimiento que fueron las primeras carreras en las que finalizar ya era un logro para ellos, asumiendo el costoso trayecto que queda todavía por recorrer pero que el crecimiento se está realizando a base de trabajo en las sedes de Mclaren y Honda: "Si miramos hacia atrás, a principio de la temporada estábamos luchando por salir del garaje. Tenemos un largo camino infernal por delante, pero un piloto siempre quiere más. Uno siempre quiere que las cosas sucedan más rápido, pero la F1 es tan competitiva y los motores son tan complejos y además estás limitado en cuanto a lo que puedes cambiar, que marcar la diferencia durante una temporada es muy difícil. Puedo ver que vamos a mejorar, pero ninguno de nosotros sabe cómo de rápido. Todos en Sakura y en Woking están trabajando a toda máquina. Pero todavía no se sabe cuándo se va a doblar la esquina y cuándo vamos a empezar a ganar".

Pero el futuro del británico no está tan seguro, con Kevin Magnussen deseando volver a la categoría reina y Stoffel Vandoorne dominando en la GP2, hay un puesto para tres hombres, aunque Boullier afirmó que la decisión de quién será el compañero de Alonso se comunicará pronto y no como pasó la pasada temporada, que se hizo saber a primeros de diciembre con un evento realizado en Woking. Jenson confirmaba que solución se dará a conocer en un corto periodo de tiempo, algo que ya se lo comento a Ron Dennis: "Con suerte podamos decidir en las próximas semanas. Creo que todo el equipo entiende que no deberíamos haber esperado tanto el año pasado independientemente de la forma que se hiciese. Eso no va a suceder de nuevo. Es algo de lo que hemos hablado Ron y yo, aunque no hemos entrado en detalles. Sabré más en un par de semanas".

El último en comentar, esta vez, la situación del español ha sido Flavio Briatore que se hizo ver en el circuito italiano. El ex jefe de ingenieros de Renault analizó el motor Honda y la situación de su piloto en la escudería francesa: "Tomó una decision, puede ser buena o mala pero no está triste. El acuerdo económico con McLaren es importante. Mientras McLaren pague, Alonso seguirá teniendo paciencia.¿Honda? Es como si hubieran entrenado para ir a los Juegos Olímpicos, empezando dos años antes pero luego fueran allí con zapatos desgastados”.

Para finalizar, Eric Boullier garantiza que será complicado conseguir más sponsors en una temporada en la que los pocos puntos avalan que ha sido muy dura: "La marca no se ha dañado aún ya que tiene un sólido historial durante muchos años. Si no podemos encontrar y traer nuevos patrocinadores, entonces sí hay daño. Será más difícil atraer a patrocinadores, al menos que demostremos que somos un equipo en movimiento y que podemos conseguir puntos rápido".