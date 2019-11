Álex Rins: "Quiero pedir disculpas a Aegerter"

Después de un fin de semana en el que los buenos resultados acompañaron a Álex Rins, la carrera no ha salido tal y como él esperaba. En las primeras vueltas, el piloto español se colocaba segundo por detrás de Dominique Aegerter. Cuando se disponía a adelantar al suizo, una maniobra brusca como la que intentó Rins acababa con su Kalex en la grava. Con esta caída Rins se mantiene tercero en el Mundial de Moto2 a 17 puntos del español Tito Rabat.

Las ganas por conseguir un buen resultado y llevarse la victoria en Misano han hecho que una mala decisión del piloto español acabara con todas sus opciones y con las de Dominique Aegerter después de llevarse por delante al suizo. El piloto del Páginas Amarillas HP 40 sabe que se ha equivocado con su decisión y ha comentado que “la verdad es que no he usado mucho la cabeza porque cuando iba segundo había abierto un pequeño hueco con Zarco y me he caído, una pena. Quiero pedir disculpas a Dominique por lo sucedido”.

Una caída que permite al español aprender de sus errores, pero que en el día de hoy ha sido un duro golpe cuando era uno de los favoritos para llevarse la victoria. “Después cuando me he enganchado con el grupo he intentado aprender un poco más, siempre me toca rodar solo y lo único que quería era aprender más. Pido disculpas también si he molestado a alguno de los pilotos” ha declarado Rins.