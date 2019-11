Bradley Smith: "La suerte favorece a los valientes"

Lo de Bradley Smith ha sido una apuesta ganadora. A veces hay pilotos que se ven obligados a marcarse metas pequeñas, pero hoy el británico soñó a lo grande. Podía hacerlo, había una oportunidad de subirse arriba con los 'grandes'. Y la aprovechó. Tuvo que asumir riegos pero no tambaleó. Gracias a su actitud se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de Misano acabando segundo. Allí ha conseguido uno de los mejores resultados de su trayectoria, encontrándose hoy en una nube de la que no quiere bajar: "Estoy muy contento con este resultado ya que siento que me lo he ganado a pesar de que fue una gran apuesta".

"Fue muy difícil tomar la decisión correcta en carrera"

Smith tiró de atrevimiento y decidió no cambiar su moto cuando la lluvia hizo acto de presencia: "Fue muy difícil tomar la decisión correcta en carrera y traté de hacer algunos cálculos en mi cabeza. Miré el cielo antes de que empezara y me dije que si llovía, sería sólo por un corto tiempo y esperaba que se secara rápidamente. Sin embargo, todavía no sabía cómo sería la pista en mojado. Mi decisión de mantenerme al margen inicialmente fue porque me perdí la primera vuelta cuando Jorge y Vale se enfrentaron así que continué y creía que la lluvia había disminuido ligeramente".

Tras perder varias posiciones y rodar a un ritmo muy lento, vio el cielo abierto al comprobar que la lluvia paraba: "En ese punto ya había perdido mucho tiempo, por lo tanto, pensé que sería mejor esperar un par de vueltas y ver qué pasaba y cuando se detuvo (la lluvia) sabía que la apuesta podría funcionar al ver que el resto tenía que entrar de nuevo a boxes". Una situación inusual que supo gestionar bien en su cabeza: "Me decía a mí mismo que la suerte favorece a los valientes, lo que me motivó aún más...¡y aquí estoy! Mi posición de carrera fue mejorando y finalmente puedo volver a casa con en un segundo puesto muy especial. Este resultado es uno de los más grandes y es un momento verdaderamente emotivo".

Echando el resto a base de coraje ha conseguido su primer podio de la temporada. Pero no sólo ello lo hace más especial, influye también la locura de carera en la que se ha visto: "En Phillip Island sólo tenía que terminar la carrera para conseguir el podio, pero aquí tuve que rodar muy suave con habilidad y talento por estas condiciones. Tenemos que aprovechar oportunidades como ésta porque como equipo satélite trabajamos muy duro por ser quinto o sexto en cada carrera, el podio está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, estoy aún más encantado de darle este resultado al equipo y los patrocinadores y no puedo esperar a volver a pista en la siguiente ronda". Bradley Smith, todo una proeza.