Entrevista. Bart Sánchez: "Disputar las 8 Horas de Suzuka fue una experiencia única"

No hace falta pasearse por el lujoso paddock del Mundial de MotoGP para cruzarte con pilotos únicos en su especie concreta. Incluso echando la vista más allá de los hombres fuertes del Campeonato de Europa de Moto2 como Edgar Pons y Xavi Vierge. Buceando en la parrilla de la categoría intermedia del FIM CEV Repsol encontramos a un piloto que con tan sólo 18 años puede presumir de haber logrado algo que muchos pilotos 'top' desearían realizar en su carrera deportiva, disputar las 8 Horas de Suzuka. Ese es el curioso caso de Bartolomé Sánchez, Bart para los amigos.

La sencillez y su actitud increíblemente normal rodean la personalidad de este chico de Cehegín, un pueblo de Murcia que no pierde de vista las evoluciones de su pequeño niño prodigio. Pese a compartir asfalto con Casey Stoner, Pol Espargaró y Bradley Smith en Suzuka, Bart es de esos pilotos que viven el día a día y el hora a hora. De los que se baten el cobre por capturar algún que otro punto que sabe a victoria, y de los que viven con la incertidumbre de no sáber dónde correrá al año siguiente.

El piloto del H43 Team nos dedicó unos minutos después del entrenamiento clasificatorio del FIM CEV Repsol en Albacete, donde confesó a VAVEL la locura de año que está viviendo y lo rápido que ha transcurrido su carrera deportiva. De la Pre-Moto3 a Moto2, consiguiendo un extraordinario debut en Navarra finalizando 11º. Tenía ganas de más y en 2015 viajó a Suzuka para ayudar al Team Frontier a finalizar 36º, y porque un fallo mecánico les impidió acabar dentro del top-20.

Intenten buscar un piloto con el perfil de Bart Sánchez. No hay otro igual, ¿verdad? No siempre los que están en el foco son los mejores y a veces es mejor sentarse y charlar amigablemente con aquellos a los que los flashes evitan. Con ustedes, Bart Sánchez.

Pregunta: ¿Qué balance hace de lo que va de temporada?

Respuesta: Hasta ahora es positivo, porque sigo mejorando y evolucionando cada día que es lo que me importa. Este año está siendo complicado por el hecho de que después de la primera carrera de Portimao surgió la oportunidad de disputar las 8 horas de Suzuka y tuvimos que probar una moto nueva y completamente diferente. Volvemos al CEV y de nuevo tenemos que adaptarnos a la Moto2, pero cada vez que salimos mejoramos, así que estamos satisfechos.

P: El año pasado en su primera carrera del FIM CEV en Navarra terminó 11º ¿podríamos decir que fue un estreno soñado?

R: La verdad es que sí. Yo estaba centrado en adaptarme a la Pre-Moto3 y recibí la llamada de Manolo Hernández, que me dijo que necesitaban sustituir a un piloto lesionado en Navarra y allí me presente sin pensarlo dos veces porque era una oportunidad fantástica. El cambio de una moto a otra lo noté desde el principio.

P: ¿Cómo ha sido el cambio de una moto pequeña como la Pre-Moto3 a una Moto2?

R: Pues lo primero que notas es la potencia que tiene la moto cuando abres gas, esa es la sensación que más te sorprende. Ten en cuenta que pasas de una moto que no llega a 200km/h a una que puede pasar de 250, y eso es una diferencia muy grande. La primera vez que salí a pista no dejaban de pasarme otros pilotos, aunque al final acabé yendo rápido también.

P: El H43 te tenía echado el ojo desde hace tiempo ¿tenía claro que quería ir a ese equipo?

R: Con Manolo ya teníamos una buena relación de antes, así que cuando me llamó para darme la oportunidad de entrar en su equipo acepté sin pensármelo.

P: Sin apenas tiempo para pensar las cosas se está midiendo con pilotos mundialistas como Edgar Pons o Xavi Vierge, ¿cómo se siente al compartir pista con ellos? ¿espers estar algún día a su nivel?

R: Para mí son dos rivales más. Es verdad que son muy buenos pilotos y que tienen mucho talento, pero tampoco me paró mucho a pensar que compiten en el Mundial. Si te pones a pensar en cosas que no tienen que ver con el trabajo que te toca hacer a ti, terminas distrayéndote y las cosas no salen bien.

P: Por si no fuera poco, este año corrió las 8 horas de Suzuka, algo que para muchos pilotos consagrados son palabras mayores. ¿Qué tal le resultó la experiencia?

R: La experiencia fue maravillosa, y cuando me lo pidieron no me lo creí. La verdad es que es una carrera durísima, y aunque me preparé todo lo que pude unos meses antes haciendo trabajo específico para esta carrera, luego encima de la moto se pasa mal porque estás mucho tiempo en pista. Al final lo que cuenta es la experiencia, y la verdad que me gustó bastante.

P: Nadie puede decirle que no esté dando los pasos correctos para convertirse en un gran piloto ¿qué tiene en mente de cara a lo que queda de temporada y el año que viene?

R: Todavía no pienso en el año que viene porque primero tengo que centrarme en esta temporada. Ahora mi cabeza sólo piensa en acabar bien la temporada y seguir mejorando con esta moto, y a final de año ya veremos qué oportunidades tenemos y en dónde.

P: Aunque el equipo es español, está rodeado de extranjeros y parece que aquí el que no pega es usted ¿cómo lleva la relación con los compañeros?

La verdad es que para aprender inglés me está viniendo de maravilla (risas). No, ahora en serio, con todos los compañeros hay muy buena relación.

P: He visto unas cuantas noticias en Murcia que hablan sobre usted ¿te gustaría convertirte en el ídolo de Cehegín?

R: Sí que me gustaría, aunque yo ahora estoy haciendo mi camino y no me quiero salir de esa línea. Tengo que disfrutar de lo que tengo ahora, y si después viene algo mejor, bienvenido será, pero hasta entonces hay que dar el máximo en la situación actual.

P: Todo piloto tiene sus manías antes de las carreras, cuéntenos las suyas

Si te digo la verdad, no tengo ninguna más allá de estirar cuando salgo de boxes y demás, pero nada del otro mundo.

Bart Sánchez en pocas palabras

Tu ídolo en el motociclismo

Jorge Lorenzo

Un sueño

Llegar al Mundial y ser competitivo

Si no hubieses sido piloto...

Algo relacionado con el deporte

Rubias o morenas

Morenas, por supuesto (risas)