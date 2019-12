Entrevista. Antonio Albacete: "No siempre tienes que pensar que vas a llegar a la Fórmula 1"

Antonio Albacete comenzó en los karts cuando era un niño, y pasó por los monoplazas para formarse e iniciar su carrera deportiva internacional, para lo que tuvo que marcharse a Inglaterra. Años después volvió como piloto profesional de prestigio compitiendo en diferentes Campeonatos de Turismos, en Europa y en España, hasta que le llegó la oportunidad, en 1997, de ser piloto oficial de Cepsa en el Campeonato de Europa de Camiones. Desde entonces, la vinculación con Cepsa es absoluta, y Antonio Albacete ha llevado al equipo español a conseguir muchos títulos.

Pregunta: Tu padre te inició en el mundillo del motor desde muy pequeño. ¿Crees que sin su influencia te hubieras dedicado a lo que es tu sueño?

Pues seguramente no, La verdad es que tuve mucha ayuda por parte de mi padre, fue el que me inició en el mundo del motor, el que me compró con 7 años una motito, un kart y el que me inició en las carreras. Un día al salir del colegio me vino a recoger y me dijo "Oye este fin de semana corres, te he apuntado a una carrera". Así que sin su influencia y sin su ayuda habría sido difícil el haberme iniciado en el mundo del motor. A parte de que él ya corría, había estado corriendo anteriormente y seguía haciéndolo, es una cosa que vives desde pequeño.

Pregunta: Hablemos un poco de tu familia, ¿Con el nacimiento de tus dos hijos te planteaste dejar el mundo de la velocidad o reducir los riesgos?

"Sabes que los riesgos siempre están ahí"

Bueno, vamos a ver, lo de dejar de correr no, en ningún momento me lo planteé, ya era mi profesión vivía y sigo viviendo afortunadamente de ello y no me planteé en ningún momento dejar de correr ni de asumir riesgos. Sabes que los riesgos siempre están ahí, sea con un kart, con un monoplaza, con un turismo o en este caso con los camiones y lo que tienes que asumir es que en cualquier momento te puede ocurrir un percance y te puede pasar algo, pero bueno eso es también parte de las carreras. Yo tampoco pienso ni creo que sea mucho más arriesgado por ejemplo que una persona que se sube a limpiar los cristales colgado de una grúa de un edificio de una de las torres de la castellana o los mineros que bajan a una mina a sacar carbón. Yo creo que también tiene bastante riesgo. Es otra profesión más, sabemos que tenemos una serie de riesgos y tomamos nuestras precauciones.

Pregunta: Tu hijo, Antonio Albacete, también está dando sus primeros pasos sobre las 4 ruedas, ¿Que le aconsejas como campeón de Europa?

El ya lo sabe. Yo ya se lo he dicho muchas veces, no siempre tienes que pensar que vas a conseguir tu sueño de ser piloto de Fórmula 1. Hay muchas otras disciplinas dentro del mundo del motor que puedes perfectamente adaptarte a ellas y vivir siendo profesional, no solamente con la F1. Si no llegas cómo es mi caso, que me habría gustado y no pude, pero si coger el camino de los turismos y después de los camiones y ser profesional. Que no se desanime, que siempre esté luchando y que si es una cosa que le gusta, pues adelante con ella.

Pregunta: Sebastian Vettel tiene la costumbre de poner nombre a sus monoplazas de Fórmula1, ¿Sus camiones tienen algún nombre especial?

No, la verdad es que no, nunca he puesto nombre a los coches con los que he corrido y no tienen ningún nombre (risas).

Pregunta: 18 temporadas en el campeonato de Europa de camiones dan para innumerables momentos. ¿Qué anécdotas rescataría de todos estos años? ¿Cuál ha sido ese momento especial grabado en la retina que nunca olvidaría?

"Guardo muy buenos recuerdos del año 2005 cuando ganamos el primer campeonato"

Una cosa que no se me olvidará nunca es cuando probé por primera vez el camión. Yo los había visto en la televisión, los había visto en directo también. Pero venía de estar con los monoplazas y con turismos de aproximadamente 1000 kilos de peso, con unas prestaciones altísimas y cuando cogí por primera vez el camión lo que me impresionó, en este caso pese a ser una categoría anterior la "Súper Camiones" lo que más me impactó era la potencia y la aceleración que tenían, es que tenían mucha más potencia y mucha más aceleración. Ese camión que en aquel entonces pesaba 4.800 kilos y tenía casi 1.500 caballos de potencia, aceleraba y corría mucho más en recta que el turismo con el que había estado corriendo anteriormente. Anécdotas hay muchas, son muchos años y es difícil acordarse de todas, guardo muy buenos recuerdos del año 2005 cuando ganamos el primer campeonato. La verdad es que eso siempre se te queda ahí y siempre guardas ese primer título.

Pregunta: De todos los circuitos en los que ha tenido la oportunidad de correr. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado y cuál el que menos?

La verdad es que no tengo ningún circuito que no me guste, pero a lo mejor alguno si que se me ha atragantado. Me acuerdo que era Paul Ricard, que ya no corremos en él, es un trazado muy bonito pero me costaba hacerme con él. Luego circuitos que me gustan mucho es el Jarama, que me encanta porque además es mi casa, es donde está toda la afición y donde tienes a todos los fans. Tuve la suerte de hacer el año pasado la carrera de las 33 horas en Portimão y me encantó, pero digamos que sin duda mi favorito es el Jarama.

Pregunta: El nombre de Antonio Albacete ha estado íntimamente relacionado con el de Fernando Alonso en múltiples ocasiones. ¿Cómo ve usted la situación del piloto español tras la decisión de abandonar Ferrari el año pasado? ¿Acertó al irse a McLaren-Honda?

"Yo creo que no era una decisión equivocada"

En el momento en que tu tomas una decisión es difícil saber si vas a acertar o no. Si que es cierto que están pasando un muy mal momento ahora mismo, pero yo creo que cualquiera en su situación hubiese hecho lo mismo. Llevaba ya unos cuantos años en Ferrari y no conseguía ganar el Campeonato del Mundo. Le ofrecieron este nuevo proyecto en McLaren-Honda y la verdad es que si miras los años anteriores en las que el binomio McLaren-Honda han sido campeones del mundo en varias ocasiones y han tenido coches ganadores, en el momento en el que él tomó la decisión yo creo que no era una decisión equivocada. De todas maneras estamos en el primer año del nacimiento de este equipo y yo creo que al final conseguirán hacer un coche competitivo y un buen coche para Fernando, otra cosa es que sea el año que viene o el siguiente.

Pregunta: Desde 1997 ha participado en todos los campeonatos de Europa de camiones. ¿Después de tantos éxitos y temporadas a tus espaldas uno sigue comenzando el año con la misma ilusión?

Bueno cada temporada la comienzas con una nueva ilusión, lo que pasa es eso son nuevas temporadas, nuevos retos, hay nuevas cosas en el campeonato como pilotos, en la normativa e incluso cambios en tu propio equipo. Siempre lo coges con ilusión y con ganas. Yo creo que hasta ahora una característica mia ha sido que siempre he tenido ilusión y ganas por comenzar una nueva temporada. Espero que siga siendo así y que no se me quiten esas ganas y esa ilusión.

Pregunta: En su carrera no todo han sido momentos buenos, en 2007 ganó el título de Campeón de Europa, pero la FIA, en una apelación se lo arrebató ¿Que pasó exactamente?

"Parece que este equipo tenía algo de mano con alguno de los miembros del jurado"

Bueno, nosotros ganamos el campeonato en la pista, lo que pasa es que tuve un incidente con otro piloto, casualmente compañero de equipo del piloto con el que me estaba jugando ese campeonato. Ellos reclamaron ese incidente y en un principio nos dieron la razón a nosotros pero ellos apelaron a la FIA y bueno ya por circustancias (parece que este equipo tenía algo de mano con alguno de los miembros del jurado en ese momento) pues consiguieron que esa apelación que ellos hicieron llegase a buen puerto. Consideraron que yo había tenido la culpa, consiguieron quitarme los puntos de esa carrera y con eso perder el campeonato. La verdad es que fue un momento bastante desagradable, porque es una cosa que había luchado y que había conseguido en la pista. Además ellos habían perdido porque habían tenido problemas con el camión, pues que fuera de esta manera. Pero bueno eso ya está pasado y quedará como una anécdota más.

Pregunta: Algunos pilotos como Fernándo Alonso han reconocido no sentirse respaldados por la Federación. ¿Piensa usted igual o en su caso si que recibió alguna ayuda?

Bueno hombre en algún momento si que he recibido alguna ayuda, en otros momentos no , porque en ese momento no han podido echarme una mano. Últimamente si me he sentido respaldado por la Federación. A lo mejor nos habría gustado que fuera como en otros países que se ha respaldado mucho más, incluso con apoyos económicos. Pero bueno sabemos que la Federación Española de Automovilismo no es una Federación que reciba mucho dinero por parte del Estado, con lo cual tiene que ver muy bien como invierte el dinero. A nivel institucional yo siempre me he sentido respaldado por la Federación Española

Pregunta: ¿Alguna vez se planteó correr en la Fórmula 1? ¿Cómo decidiste que lo tuyo eran los camiones?

Si claro, cuando empecé la idea era intentar llegar a la Fórmula 1, por eso estábamos corriendo con monoplazas, estuve corriendo aquí y en Inglaterra. Pero desde el principio la idea era llegar a la F.Este era un camino muy difícil , era muy complicado conseguir el presupuesto aquí en España para poder llegar y lo más difícil era conseguir el patrocinio. Fue una pena porque es el sueño de todo piloto que corre en el Kart, el llegar a ser Campeón del Mundo. Hay muchos pilotos con cualidades para ser campeones de la F1 que por unas circunstancias o otras no llegan, pero bueno es lo que te digo hay que seguir, hay más disciplinas dentro de automovilismo y tienes que dar el máximo en la que te encuentres.

Pregunta: He podido asistir a una carrera en el Jarama y el ambiente era impresionante ¿Crees que en España se podría dar más importancia al mundo de los camiones?

"Tenemos deportistas españoles que están consiguiendo grandes éxitos y prácticamente no los conocemos ni sabemos nada de ellos"

Yo creo que se le podría dar más importancia a muchas cosas, no solamente a las carreras de camiones, pero si que es cierto que las carreras de camiones cuando vienen aquí al Jarama se llena como tu bien dices, lo has visto y lo has vivido. La verdad es que si se le podría dar un poco de bombo por parte de los medios de comunicación y no solamente hacer acciones puntuales cuando es la carrera del Jarama, sino hacer un seguimiento del campeonato, ya que tenemos un equipo español y un piloto español que ha ganado 3 veces el Campeonato y hemos ganado otras 3 veces el de equipos. Tenemos a CEPSA que es el que me apoya y que es digno de elogio estar tantos años apoyando una disciplina como los camiones. Yo creo que por parte de los medios no se le está dando esa importancia que debería y es una pena porque tarde o temprano el patrocinador si no recibe parte del dinero que invierte, pues al final acabará teniendo que poner ese dinero en otro sitio que le sea más rentable. Entonces pienso que si que se podría dar un poco más de repercusión, pero bueno esto pasa en muchos deportes. Tenemos deportistas españoles que están consiguiendo grandes éxitos y prácticamente no los conocemos ni sabemos nada de ellos.

Pregunta: ¿Cual es el premio obtenido que te ha hecho sentir más orgulloso a lo largo de tu carrera deportiva?

Hombre el premio obtenido ha sido ser campeón de Europa. Yo creo que tener esos tres campeonatos es el premio que más me ha llenado, pero bueno la verdad es que todos los Campeonatos sean de Europa, de España o de cualquier otra disciplina te llenan y te hacen sentir orgulloso. No solamente tienes que centrarse en eso, pero sin duda son los más representativos y lo mejor que he conseguido.

Pregunta: ¿Que es lo mejor que te ha dado esta profesión y lo peor?

Lo mejor que me ha dado esta profesión es una forma de vida. Me ha hecho afortunado porque me gano la vida con lo que me gusta y lo peor es que te quita mucho tiempo, muchos fines de semana el estar lejos de la familia, pero es lo que tiene, No puedes pretender que todo sea bonito, pero la verdad que no me quejo de mi profesión.

Pregunta: Si tuviera que agradecer a 5 personas o patrocinadores por todos los éxitos cosechados ¿quiénes serían?

"Se lo agradezco principalmente a mi mujer que es la que me apoya"

Primeramente a mi padre que fue el que me inició , el que me apoyó y sin él no podría estar donde estoy. Sin duda a mi familia. Se lo agradezco principalmente a mi mujer que es la que me apoya, me ayuda, está conmigo, me aguanta y hace que todo salga adelante. En este caso a CEPSA que es mi patrocinador indiscutible, bueno es que hay mucha gente a la que agradecer y tendría a tanta gente, que no me gustaría nombrar a nadie más. Principalmente son mi padre mi mujer y CEPSA, pero sin duda hay un montón de gente que sin ellos no lo habría logrado.

Pregunta: A sus 50 años y con tantos campeonatos disputados ¿Ve el final de esta gloriosa carrera?

El final estará cerca porque claro ya con 50 años no puedes estar manteniendo constantemente al más alto nivel de competición. Yo creo que en algún momento habrá que decir basta ya, pero de momento yo me encuentro bien, me veo fuerte y mientras siga así y cuente con el apoyo de patrocinadores como CEPSA seguiré. Todos sabemos que sin el respaldo de estos patrocinadores es imposible estar a este nivel y el tener un buen material. Pero dentro de poco sin dudas tendré que pasar el relevo y a ver si mi hijo empieza hacer algo y puede cogerlo.

Pregunta: ¿Es muy exigente físicamente el mundial de camiones?

Claro que es exigente, no tanto como otras disciplinas, pero te exige tener un físico aceptable. Ten en cuenta que el camión no es tan exigente como lo puede ser un monoplaza debido a que el paso por curva es más lento. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 4 carreras en un fin de semana. Hay que estar constantemente metido en el camión y constantemente corriendo. Hay carreras que el calor cobra mucha importancia y se están soportando temperaturas de casi 50 grados, hay que hidratarse mucho. Lo que es un hecho es que en cualquier disciplina cuanto mejor preparado estés físicamente los resultados serán mejores. En el apartado físico los camiones son parecido a un turismo pero mucho menos exigente que un monoplaza.

Pregunta: ¿Cuando finalice tu carrera deportiva tienes planteado seguir ligado al mundo de la competición?

"Continuaré con el taller dedicado a los coches clásicos"

Yo creo que si que seguiré en el mundo de la competición, todavía no se cómo, si apoyando a mi hijo o a lo mejor montando algún equipo o incluso si sigo a un nivel aceptable, podría participar en un campeonato clásico o alguna disciplina así. Yo creo que si seguiré. Ha sido mi trabajo de toda la vida. Aparte de eso, continuaré con el taller dedicado a los coches clásicos y eso me hará que siga teniendo una estrecha relación con el mundo del motor.