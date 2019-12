Carlos Sainz: “Mi preocupación era entrar en la Q3”

No ha sido muy positiva la jornada de este sábado para Carlos Sainz, en los entrenamientos libres de esta mañana tiene un reventón con la rueda trasera y en la sesión de clasificación más de lo mismo cuando iba mejorando su propia crono para entrar en la Q3, algo que ha podido lograr su compañero Max Verstappen y que partirá desde la octava posición.

El piloto español admite que se ha enfadado con la situación que le ha ocurrido con el monoplaza y finalmente, pasar muy cerca de los muros le ha costado demasiado caro: "El cabreo que llevo dentro es importante pero bueno, son cosas que pasan cuando vas al límite, cuando intentas entrar en una Q3 y vas confiado con el coche. A lo mejor iba muy cómodo con el coche, acercándome cada vez más a los muros y a lo mejor me he pasado un poco de confiado".

Su principal objetivo era clasificarse entre los diez primeros, reto que creía que fuera a ser demasiado sencillo en un circuito en el que los tiempos estaban tan apretados: "Mi preocupación no era Max porque desde los Libres 3 sabía que íbamos a estar muy igualados, en la milésima. Mi preocupación era entrar en la Q3 y no sabía que iba a ser tan fácil, no me esperaba que fuese a ser tan fácil".

El Gran Premio de Singapur se caracteriza por exigencia que requiere estar concentrado al 100% y el nivel de cansancio final es alto, aunque Sainz asegura que no está preocupado respecto a la carrera del domingo: "Entraba dentro de mis planes que iba a ser un GP difícil, sobre todo para un rookie. No me vais preocupado porque ritmo no me falta, no me faltan 3-4 décimas por vuelta, ritmo tenemos de sobra, lo hemos visto en los libres 3 y en la Q1, ha faltado completar la vuelta en la Q2 porque si no, no estaríamos hablando aquí de esto".

En Marina Bay siempre ha salido el Safety Car, por lo que el compañero de Verstappen quiere que salga uno para que pueda ganar posiciones: "Me iría muy bien, seguro. El punto negativo es que adelantar es complicado aquí y con nuestro motor todavía más. Positivo es que estamos en Singapur, necesitamos una carrera caótica, y si hay una carrera que puede serlo es esta. Aquí pasan cosas, hay que ser positivos, pensar que mañana es cuando se reparten los puntos y que aunque salgamos un poco atrás todo puede pasar".

El de Toro Rosso finalizaba afirmando que los Mclaren irán mejor en este trazado. Además tiene a Jenson Button detrás, pero cree que en carrera estarán más fuertes: "Sabemos que McLaren aquí va muy bien, en curva lenta van muy bien y tengo a Button justo detrás, que sale como una moto, aunque en ritmo de carrera somos mejores así que a ver si podemos adelantar en pista o intentar algo diferente".